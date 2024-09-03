Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.4 комментария
Система ПВО за ночь уничтожила два дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями
Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила два дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями
Российская система ПВО за ночь уничтожила два украинских беспилотника над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что уничтожены два украинских БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей.
Ранее был уничтожен дрон ВСУ самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет.