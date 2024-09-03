Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
Беспилотник самолетного типа ВСУ уничтожен в Брянской области
ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в Брянской области
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, уничтожен дрон ВСУ самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.
Ранее украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью.