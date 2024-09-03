Беспилотник самолетного типа ВСУ уничтожен в Брянской области

Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам

Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».

Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.

Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.