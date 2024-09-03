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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    3 комментария
    3 сентября 2024, 00:10 • Новости дня

    Беспилотник самолетного типа ВСУ уничтожен в Брянской области

    ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    По его словам, уничтожен дрон ВСУ самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее украинский беспилотник был сбит над Белгородской областью.

    2 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    Лавров: Запад собрал под нацистскими знаменами около 50 стран против России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Запад собрал порядка 50 стран под нацистскими знаменами в попытке развалить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

    По словам министра, Запад ведет такую политику, потому что Россия «слишком сильная и самостоятельная»,  передает ТАСС.

    «И надо что-то с этим делать, желательно развалить», – сказал Лавров о планах Запада насчет России, добавив, что для этого собрались 50 стран против РФ «под нацистскими знаменами».

    Ранее Лавров объяснил, что Украина упустила свои территории из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима.

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    2 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам

    Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук рассказал, что сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом же бою в районе Крынок, услышав русскую речь.

    По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга  икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.

    Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Минувшей ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также удар пришелся по объектам энергетики и ОПК Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все указанные объекты были успешно поражены.

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    2 сентября 2024, 07:42 • Новости дня
    В Киеве после взрывов произошел пожар на предприятии
    В Киеве после взрывов произошел пожар на предприятии
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар на территории предприятия, располагающегося в Киеве, возник после взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    По его словам, в Шевченковском районе произошел пожар на территории одного из предприятий, передает ТАСС. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство тем, что западные партнеры до сих пор не передали Киеву все обещанные системы противовоздушной обороны Patriot.

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    2 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    ВС России освободили Скучное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Скучное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронемашина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки  «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны возле Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 110 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны у Новоданиловки, Лобкового Запорожской области, Токаревки, Берислава Херсонской области и города Херсона.

    Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

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    2 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    Зеленский признал, что атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

    «Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это... Пока там сложно», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 

    Напомним, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера, жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области.

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    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

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    2 сентября 2024, 06:58 • Новости дня
    После обстрела ВСУ Белгородского района загорелись два дома и четыре автомобиля

    Tекст: Вера Басилая

    Прямое попадание снарядов ВСУ в социальный и коммерческий объекты зафиксировано в Белгороде, после обстрела загорелись два дома и четыре автомобиля, сообщили в мэрии города.

    В сообщении администрации говорится, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. После обстрела ВСУ в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, кроме того, в Белгороде есть прямые попадания по объектам, передает ТАСС.

    Ранее при обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек.

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    2 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино

    Рогов: Российские войска взяли опорный пункт севернее Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, продвижение ВС России севернее Работино продолжается.

    «На этом участке противник выбит из очередного опорного пункта, он вынужден пятиться назад», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

    Ранее Рогов сообщил, что российские штурмовики захватили пятерых военных ВСУ на Ореховском направлении.

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    2 сентября 2024, 09:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили три установки HIMARS и более 30 националистов в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и более 30 ВСУ уничтожены в Сумском области ракетным ударом, сообщили в Минобороны России.

    Там рассказали, что в результате разведки российских войск были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Глыбное и Осоевка, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что в результате ракетного удара было подтверждено уничтожение трех пусковых установок РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающей машины, трех автомобилей сопровождения и более 30 украинских националистов.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

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    2 сентября 2024, 05:49 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прозвучали в Киеве, в Борисполе, а также в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

    СМИ сообщили, что в Борисполе прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги в Киевской области. Кроме того, взрывы прозвучали в Харькове в третий раз за четыре часа на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Полтаве и Харькове прогремели взрывы.

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    2 сентября 2024, 01:52 • Новости дня
    В Полтаве и Харькове прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в Полтаве в центральной части Украины, а также взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

    Сообщается, что в Харькове произошло несколько взрывов, при этом подробности не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

    Ранее сообщалось, что после взрывов на территории города Сумы получили повреждения два предприятия.

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    2 сентября 2024, 01:38 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР

    Министр обороны России Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка, 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР, сообщило Министерство обороны России.

    В поздравлении военнослужащих 57-го мотострелкового полка с освобождением Константиновки Белоусов отметил уверенное продвижение вперед на кураховском направлении.

    «За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – следует из поздравления министра.

    Также министр обороны направил поздравления командованию и личному составу 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады. Он назвал их действия по освобождению Константиновки образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

    «За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 3 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – говорится в телеграмме Белоусова.

    Кроме того, министр поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением поселка Кирово, отметив высокий профессионализм и храбрость военнослужащих группировки войск «Центр». Белоусов подчеркнул, что более 2 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

    Министр обороны поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность в дальнейшем выполнении ими поставленных задач, надежной защите национальных интересов и безопасности России.

    Минобороны в пятницу сообщило, что за неделю ВС России освободили Константиновку и Новожеланное в ДНР, Стельмаховку в ЛНР, Синьковку в Харьковской области.

    Ранее военнослужащие 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа были награждены медалями за освобождение Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

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    2 сентября 2024, 07:57 • Новости дня
    Силы России за неделю уничтожили почти 12 тыс. военных ВСУ, пытавшихся контратаковать в ЛНР

    Марочко: Силы России за неделю уничтожили почти 12 тыс. военных ВСУ, пытавшихся контратаковать в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие за минувшую неделю отбили 39 попыток противника контратаковать на рубежах ЛНР, уничтожив почти 12 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, с 24 по 30 августа подразделениями группировок «Юг» и «Запад» отражено 39 контратак ВСУ, потери противника в зоне ответственности группировок «Юг», «Север» и «Запад» составили около 11 870 украинских боевиков и наемников, передает РИА «Новости».

    Марочко сообщил, что за данный период ВС России уничтожили восемь танков, 130 орудий полевой артиллерии, пять пусковых установок РСЗО, 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 34 склада боеприпасов и свыше 400 различных боевых машин украинской армии.

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих.

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    2 сентября 2024, 10:30 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ покинули позиции у здания больницы в южной части Селидова на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВСУ оборудовали позиции в районе больницы и в самом здании, и в результате штурмовых действий ВС России уцелевшая часть группы противника была вынуждена отступить.

    Он добавил, что Киев продолжает пытаться укрепить наспех выстраиваемую в городе линию обороны. «Переброска резервов результатов не принесла, учитывая, что в ходе процедуры существенная часть личного состава была уничтожена ударами артиллерии», – сказал источник.

    Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), где сейчас активно наступают ВС России.

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