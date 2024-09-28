Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»

Нетаньяху назвал убийство Насруллы необходимым для целей Израиля

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху в своем первом выступлении после убийства Насруллы заявил, что его устранение является важным шагом для достижения поставленных Израилем целей – «безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что это будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа: «Чем больше глава палестинского движения ХАМАС Синвар видит, что »Хезболла« больше не придет ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных».

Нетаньяху охарактеризовал Насруллу как «террориста номер один» и «главного двигателя оси зла Ирана», отмечая, что «Хезболла» планировала уничтожение Израиля.

Он подчеркнул, что Насрулла был не только управляем Ираном, но и сам часто управлял действиями Ирана. «Мы свели счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов», - добавил премьер.

«Пока Насрулла был жив, он бы быстро восстановил потенциал «Хезболлы», который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ – и его больше нет с нами», – сказал Нетаньяху.

Нетаньяху также предупредил граждан Израиля о значительных вызовах в ближайшие дни и назвал текущие события историческим поворотным моментом. Он отметил, что «есть большие достижения, но работа еще не завершена». Премьер также пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки и выразил поддержку силам, противостоящим Тегерану.

Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что Насрулла был убит в результате авиаудара в Бейруте. Эта операция получила кодовое название «Новый порядок». Вскоре после этого движение «Хезболлах» официально подтвердило гибель своего лидера.