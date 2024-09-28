«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
NYT: Израиль разочаровал США ударом по Бейруту
New York Times: Американские чиновники расценили удар Израиля по Бейруту как акт неповиновения
Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который расценивают как неповиновение; удар привел к гибели лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, что усилило напряженность в регионе, пишет New York Times.
Американские чиновники выражают разочарование в связи с действиями Израиля после удара по Бейруту, который они рассматривают как акт неповиновения, сообщает РИА «Новости» со ссвлкой на New York Times. Представители США обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на почти год усилий президента Джо Байдена по предотвращению подобных инцидентов. Это подчеркивает растущий разрыв в отношениях между администрацией Байдена и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В пятницу в Бейруте произошло около десяти взрывов, которые, как выяснилось, были результатом авиаудара ВВС Израиля. Бригадный генерал Даниэль Хагари из Армии обороны Израиля заявил, что целью удара был главный штаб «Хезболлах», расположенный под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки погиб лидер «Хезболла» Хасан Насрулла, что было подтверждено самим шиитским движением.
Израильские власти уточнили, что предупредили США об атаке за несколько минут до ее начала. Однако президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не был осведомлен о предстоящей операции и не принимал в ней участие. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон добавил, что Израиль пока не подтверждает, что целью удара был именно Насрулла.
Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.
Востоковед Кирилл Семенов заявил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражение движения. А ксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла», скорее всего, столкнулась с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насруллы.