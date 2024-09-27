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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 11:29 • Новости дня

    Лукашенко назвал санкции против Белоруссии проявлением фашизма

    Лукашенко назвал западные санкции фашизмом против белорусского народа

    Tекст: Александра Юдина

    Западные санкции против Белоруссии являются формой фашизма, они направлены не только против политического руководства страны, но и против всех жителей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    В ходе встречи со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники он подчеркнул, что западные санкции против его страны являются формой фашизма, передает БелТА.

    Лукашенко заметил, что санкции направлены не лично против него, как утверждают на Западе, а против всех белорусов. В частности, под санкции попадают студенты, их родители и близкие. Президент считает, что такие действия носят агрессивный характер и непосредственно затрагивают обычных граждан страны.

    Ранее в Евросоюзе выразили сомнения, что страны сообщества смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии.

    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 14:43 • Новости дня
    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне

    Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии к войне

    Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости подготовки страны к возможной войне, подчеркнув при этом, что республике не грозит конфликт в настоящее время.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости подготовки к возможной военной агрессии, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на совещании, которое проходило на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, он подчеркнул, что республика стремится сохранить мир и не хочет воевать. Однако, по его словам, несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны других стран, Белоруссия должна быть готова ответить на возможные угрозы.

    «Старая формула: хочешь мира – готовься к войне», – отметил Лукашенко, добавив, что республика не оправдывается перед кем-то, а лишь принимает необходимые меры для собственной безопасности. Он выразил надежду, что «дай бог, чтобы этой войны не было», и подчеркнул отсутствие тенденций к развязыванию войны против Белоруссии в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию может положить начало третьей мировой войне.

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    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    25 сентября 2024, 02:49 • Новости дня
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    @ OLIVIER HOSLET/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Поражение на Украине приведет к глобальному «провалу», а сама Украина станет «второй Белоруссией», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Если мы провалимся на Украине, то мы провалимся везде», – сказал Боррель на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Обращаясь к «любителям мира», призывающим завершить конфликт из-за его высокой стоимости для Запада, Боррель отметил, что без поддержки Запада Украине пришлось бы сдаться.

    «Это то, о чем они просят? Не в нашем случае. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась и стала второй Белоруссией. Это должно быть всем понятно», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Боррель прокомментировал возможность рассмотрения предложений Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что готов будет обсуждать их только в случае, если Трамп вновь станет президентом США, а сейчас тот «просто кандидат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Боррель стал «глашатаем войны». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Боррель стремится «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе». Политолог Александр Рар заявил, что Боррель не является специалистом в военной области и окружен людьми, черпающими информацию из мейнстрима, утверждающими, что Киев достигнет преимущества при увеличении военной поддержки ЕС.

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    25 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Пентагон предложил поставить ВСУ фосфорные зажигательные снаряды

    NBC News: Пентагон предложил начать поставки Киеву фосфорных зажигательных боеприпасов

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Киеву, но администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение, сообщили источники телеканал NBC News.

    Собеседники издания сообщили, что фосфорные снаряды было предложено включить в пакеты военной помощи Киеву, но в Белом доме отвергли эту идею, передает РИА «Новости».

    По словам неназванных официальных лиц, публичного сообщения в случае одобрения подобной инициативы не будет.

    Ранее в администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 08:40 • Новости дня
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    Bloomberg: Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин расширяет ядерную доктрину в целях противостояния «агрессии» со стороны Запада, пишет Bloomberg.

    В статье указано, что заявление Путина было сделано на фоне предостережения со стороны Москвы в адрес США и стран Европы касательно разрешения Украине нанести удар вглубь России, передает RT.

    «Россия примет соответствующие решения на основе новых угроз, сказал тогда Путин», – подчеркнуто в материале.

    Ранее президент России назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России.

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    25 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон согласует удары по России с территории Украины при условии использования оружия неамериканского производства, пишет NYT, передает ТАСС.

    Ранее газета Times писала, что в ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с РФ.

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    24 сентября 2024, 21:39 • Новости дня
    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США

    США не стали обсуждать возможность возобновления ядерных испытаний в будущем

    Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не станут давать прогнозы относительно потенциальных ядерных испытаний и избегают гипотез на эту тему.

    США не готовы обсуждать вероятность возобновления ядерных испытаний в будущем, передает РИА «Новости» с брифинга Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Кирби подчеркнул, что не будет вдаваться в гипотезы на эту тему, тем самым избегая спекуляций.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция России по ядерным испытаниям была ясно изложена президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует проводить испытания, если и США воздержатся от таких шагов. Он также подчеркнул, что инфраструктура полигона на Новой Земле в России полностью готова.

    Путин ранее упоминал, что НАТО обсуждает возможность использования Киевом дальнобойных вооружений. По его словам, если страны Запада вовлекутся напрямую в украинский конфликт, это изменит его суть. Россия будет вынуждена принимать решения, учитывая угрозы, создаваемые такими действиями.

    Сценарии применения ядерного оружия Россией описаны в военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Это возможно в случае агрессии с применением оружия массового уничтожения или обычных вооружений, когда под угрозу ставится существование России.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия считает форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистичным.

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    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

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    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 20:51 • Новости дня
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не будут объявлять о смене подхода к запрету на дальнобойные удары Киева по территории России, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», – заявила Жан-Пьер на брифинге. Хотя такие темы могут обсуждаться, она уточнила, что речь не пойдет о каких-либо изменениях в американской политике, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну с НАТО.

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    24 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    США включили в новый пакет помощи Киеву кассетные боеприпасы

    В администрации США подтвердили планы отправить Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов, сообщили в администрации США.

    На соответствующий вопрос представитель Белого дома ответил: «Подтверждаю», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре фрагменты, характерные для натовских кассетных суббоеприпасов «колокольчик», нашли на месте ранения пятерых детей в Старомихайловке в ДНР. В августе сообщалось, что Росгвардия обезвредила кассетный боеприпас ВСУ вблизи Курской АЭС.

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    26 сентября 2024, 04:10 • Новости дня
    Байден назвал условия для «разморозки» российских активов

    Российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока Россия не компенсирует Украине ущерб, заявил президент США Джо Байден.

    Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, активы будут заморожены, Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», передает ТАСС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашаться за счет замороженных российских активов.

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    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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