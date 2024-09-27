Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Лукашенко назвал санкции против Белоруссии проявлением фашизма
Лукашенко назвал западные санкции фашизмом против белорусского народа
Западные санкции против Белоруссии являются формой фашизма, они направлены не только против политического руководства страны, но и против всех жителей, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В ходе встречи со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники он подчеркнул, что западные санкции против его страны являются формой фашизма, передает БелТА.
Лукашенко заметил, что санкции направлены не лично против него, как утверждают на Западе, а против всех белорусов. В частности, под санкции попадают студенты, их родители и близкие. Президент считает, что такие действия носят агрессивный характер и непосредственно затрагивают обычных граждан страны.
Ранее в Евросоюзе выразили сомнения, что страны сообщества смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии.