Лукашенко назвал санкции против Белоруссии проявлением фашизма

Лукашенко назвал западные санкции фашизмом против белорусского народа

Tекст: Александра Юдина

В ходе встречи со студентами в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники он подчеркнул, что западные санкции против его страны являются формой фашизма, передает БелТА.

Лукашенко заметил, что санкции направлены не лично против него, как утверждают на Западе, а против всех белорусов. В частности, под санкции попадают студенты, их родители и близкие. Президент считает, что такие действия носят агрессивный характер и непосредственно затрагивают обычных граждан страны.

Ранее в Евросоюзе выразили сомнения, что страны сообщества смогут подготовить и согласовать 15-й пакет санкций против России и Белоруссии.