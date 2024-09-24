Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
Израильский беспилотник атаковал южную окраину Бейрута
Израильский беспилотник ударил по кварталу Губейри в Бейруте
Израильский беспилотник нанес ракетный удар по зданию в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, что привело к поднятию клубов дыма и приближению карет скорой помощи к месту происшествия.
Одно из зданий, находящихся в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, было атаковано беспилотным летательным аппаратом израильских ВВС, сообщает ТАСС. По словам одного из местных жителей района Дахия, удар был нанесен по зданию у въезда в южное предместье Бейрута.
С места атаки поднимались клубы дыма, а сирены карет скорой помощи были слышны по всему району, что свидетельствует о серьезности происшествия. Квартал Губейри известен тем, что в нем расположены штабные офисы шиитской организации «Хезболла», что делает его частой целью атак в регионе. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль наносил авиаудары по Ливану, в результате которых погибли 492 человека и более 1,6 тыс. человек получили ранения. В контексте происходящего, Израиль обвинял «Хезболлу» в использовании мирных жителей в качестве живого щита для защиты от ракет и вооружения. Помимо этого, Израиль заявлял, что свыше 1,3 тыс. «террористических целей» были поражены в Ливане.