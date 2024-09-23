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    Экипаж «Союз МС-25» вернулся на Землю после года на МКС
    По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали особняк в Москве
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

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    23 сентября 2024, 18:18 • Новости дня

    Эксперт: СВО запустила процессы переосмысления России внутри страны и в мире

    Политолог Межуев: Россия впервые со времен Крымской войны переживает цивилизационное столкновение с Западом

    Эксперт: СВО запустила процессы переосмысления России внутри страны и в мире
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Понятия «русский мир», «русская идея» вновь обрели особый смысл на фоне СВО и цивилизационного конфликта с Западом. Сегодня наша страна стала объектом пристального внимания мыслителей всего мира. И это хорошо, поскольку Москва открывается с новых сторон не только для иностранцев, но и для нас самих, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. В понедельник в Москве стартовал форум «Осмысляя Россию».

    «Можно с уверенностью сказать: форум удался. Я вижу очень серьезно представленную междисциплинарность, которая удачно сочетается с актуальной повесткой. Тут задействованы и литературоведческие круги, и богословы, и профессиональные философы, и люди из активного политического дискурса. Мы заново открываем самих себя. Понятия «русский мир», «русская идея» вновь обретают особый смысл», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «В ходе мероприятия звучат интеллектуальные ходы, во многом связанные со специальной военной операцией. На этом фоне становится понятным, что именно СВО запустила важные процессы осмысления России как внутри нашей страны, так и в мире. И дело даже не в самом факте военных действий. Мы впервые переживаем такое цивилизационное столкновение со времен Крымской войны», – указал он.

    «Конечно, можно говорить о конфликте идеологий, которые были в советские годы, но это не было настолько явно. По сути, мы возвращаемся в XIX век, когда противостояние с Францией и Британией обострилось одновременно с желанием нашей страны интегрироваться в европейскую культуру. Как тогда, так и сейчас цивилизационный конфликт налицо, его нельзя вынести за скобки», – подчеркнул собеседник.

    Он напомнил, что мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения великого русского философа Николая Бердяева. «Дискуссии ведутся в рамках свойственной данному мыслителю диалектики. Подобный подход оставляет широкое пространство для поиска новых идей», – детализировал Межуев.

    В понедельник в Москве открылся первый международный философский форум «Осмысляя Россию». Мероприятие приурочено к юбилею двух выдающихся мыслителей: Николая Бердяева и Алексея Лосева. Проводится оно при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

    «В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа. Обменяться мнениями о приоритетных задачах в области образования и просвещения», – отметил Владимир Путин в приветственном слове для участников форума.

    В мероприятии приняли участие представители ведущих университетов страны. В их числе МГУ, НИУ ВШЭ и другие. Кроме того, в рамках дискуссий свое мнение, несмотря на западные санкции, также высказывали докладчики из Австрии, США, Франции и Японии.

    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    23 сентября 2024, 09:49 • Новости дня
    Бакальчук решила сменить фамилию
    Бакальчук решила сменить фамилию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула свою девичью фамилию, теперь она Татьяна Ким.

    О своем решении предпринимательница сообщила в Telegram-канале. «Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала она.

    Ранее основательница Wildberries заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи. Она также подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

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    23 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.

    Инцидент произошел в школе Балаганска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во время перемены один из учеников с ножом и молотком напал на одноклассников в раздевалке перед физкультурой.

    В результате нападения, по предварительной информации, пострадали трое учеников. Им оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

    В ведомстве добавили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Халатность». С нападавшим работают правоохранители.

    На прошлой неделе ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, возбуждено уголовное дело о халатности и организации убийства. После инцидента был задержан замдиректора школы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о его аресте.

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    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

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    23 сентября 2024, 09:11 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен 20 украинских военных под Угледаром

    Под Угледаром 20 украинских военнослужащих, включая двух офицеров, сдались в плен российским войскам, большая часть из них – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Под Угледаром российские войска захватили в плен 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Среди них оказались двое офицеров. Большинство пленных – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая старается удерживать оборону на Угледарском направлении. Раненым среди пленных оказана необходимая медицинская помощь.

    Сдавшиеся военнослужащие сообщают, что большинство из них были мобилизованы недавно и находились на линии соприкосновения от одного дня до двух недель. Они также рассказали, что неоднократно запрашивали помощь у своего командования, однако поддержки не получили. Это могло повлиять на их решение сдаться в плен.

    В данный момент ВСУ предпринимают попытки эвакуации военнослужащих из Угледара, сообщают в силовых структурах. Это первые подобные попытки покинуть город, который занимает стратегическую позицию. Мотивы и успехи этих операций пока остаются неизвестными, но это может свидетельствовать о стремлении противника отступить от удерживаемой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что потери украинской армии под Угледаром растут, а эвакуационные группы не справляются с количеством погибших и раненых.

    Как отметил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», активные штурмовые действия подразделений морской пехоты ТОФ в Пречистовке длились не более четырех часов. Кроме того, украинские войска в ходе панического бегства из Пречистовки оставили много западного оборудования и вооружения.

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    23 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.

    Как заявил Зеленский в интервью журналу The New Yorker, многие лидеры были уверены в своем понимании ситуации, но при более детальном изучении осознавали сложность проблемы, передает ТАСС. «Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать», – сказал украинский лидер.

    Ранее опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.

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    23 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    На границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути

    За последние сутки подразделения Северной группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении Нового Пути, сообщили в Минобороны.

    Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения группировки продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Малой Локни и Плехово.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 17-й танковой, бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад теробороны поблизости от Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речек, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три машины пехоты, две бронемашины, восемь арторудий, станция РЭБ и РЛС.

    Один военнослужащий ВСУ был взят в плен, отчитались в Минобороны.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 132 арторудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, в том числе десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    22 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    Украинскую ракету уничтожили в небе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курской областью уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ракета была уничтожена днем в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью.

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    23 сентября 2024, 08:36 • Новости дня
    Задержанного за порчу могилы Маслякова направили в психлечебницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодого человека, обвиняемого в вандализме на могиле известного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, направили в психиатрическую больницу.

    Задержанный 2004 года рождения, по предварительным данным, будет проверен на вменяемость, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Напомним, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Накануне стало известно, что неизвестный разгромил могилу телеведущего.

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    23 сентября 2024, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ
    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Горького, Михайловки и Розовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 2-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 440 военнослужащих, бронемашина, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М101 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

    В итоге за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками аппаратами, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах, сообщил Конашенков.

    Средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 35 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 124 беспилотника, 579 ЗРК, 18 338 танков и других бронемашин, 1458 машин РСЗО, 15 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 401 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    23 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
    Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», откроют новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам, что подчеркнул Михаил Ковальчук.

    По мнению Ковальчука, создание в России плавучих атомных станций, особенно небольших, имеет особое значение для расширения услуг и освоения новых территорий, передает ТАСС.

    «Например, если поставить на [плавучую] платформу станцию «Елена-АМ», то можно передавать ее в лизинг любой стране – не обязательно продавать. Это совершенно новая экономика», – сказал он.

    Он подчеркнул, что «Елена-АМ» может быть использована для освоения Сибири и энергоснабжения территорий Арктики. Эти станции могут двигаться по рекам, таким как Обь и Енисей, обеспечивая энергоснабжение удаленных территорий, где отсутствуют дороги и электричество, указал Ковальчук.

    Кроме того, в пресс-службе Курчатовского института сообщили, что первую малую АЭС планируется построить и ввести в эксплуатацию до 2032 года. Она будет обладать номинальной тепловой мощностью 7 МВт и электрической мощностью не менее 200 кВт, чего достаточно для обогрева и освещения нескольких небольших поселков. Срок службы станции с одной загрузкой топливом будет составлять 40 лет.

    Ранее Ковальчук доложил президенту России Владимиру Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов.

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