Эксперт: СВО запустила процессы переосмысления России внутри страны и в мире

Политолог Межуев: Россия впервые со времен Крымской войны переживает цивилизационное столкновение с Западом

Tекст: Олег Исайченко

«Можно с уверенностью сказать: форум удался. Я вижу очень серьезно представленную междисциплинарность, которая удачно сочетается с актуальной повесткой. Тут задействованы и литературоведческие круги, и богословы, и профессиональные философы, и люди из активного политического дискурса. Мы заново открываем самих себя. Понятия «русский мир», «русская идея» вновь обретают особый смысл», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

«В ходе мероприятия звучат интеллектуальные ходы, во многом связанные со специальной военной операцией. На этом фоне становится понятным, что именно СВО запустила важные процессы осмысления России как внутри нашей страны, так и в мире. И дело даже не в самом факте военных действий. Мы впервые переживаем такое цивилизационное столкновение со времен Крымской войны», – указал он.

«Конечно, можно говорить о конфликте идеологий, которые были в советские годы, но это не было настолько явно. По сути, мы возвращаемся в XIX век, когда противостояние с Францией и Британией обострилось одновременно с желанием нашей страны интегрироваться в европейскую культуру. Как тогда, так и сейчас цивилизационный конфликт налицо, его нельзя вынести за скобки», – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения великого русского философа Николая Бердяева. «Дискуссии ведутся в рамках свойственной данному мыслителю диалектики. Подобный подход оставляет широкое пространство для поиска новых идей», – детализировал Межуев.

В понедельник в Москве открылся первый международный философский форум «Осмысляя Россию». Мероприятие приурочено к юбилею двух выдающихся мыслителей: Николая Бердяева и Алексея Лосева. Проводится оно при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

«В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа. Обменяться мнениями о приоритетных задачах в области образования и просвещения», – отметил Владимир Путин в приветственном слове для участников форума.

В мероприятии приняли участие представители ведущих университетов страны. В их числе МГУ, НИУ ВШЭ и другие. Кроме того, в рамках дискуссий свое мнение, несмотря на западные санкции, также высказывали докладчики из Австрии, США, Франции и Японии.

