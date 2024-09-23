Первый международный философский форум «Осмысляя Россию» открылся в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

В российской столице в понедельник открылся философский форум «Осмысляя Россию». Мероприятие, приуроченное к юбилеям двух выдающихся русских философов – Николая Бердяева и Алексея Лосева, проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Объединяя ведущих отечественных и зарубежных ученых, литераторов, общественных деятелей, форум свидетельствует о значительном интересе к трудам и идеям выдающегося русского философа, которые и в наши дни не теряют своей актуальности. В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа. Обменяться мнениями о приоритетных задачах в области образования и просвещения», – отметил президент России Владимир Путин в приветственном слове.

Специальная военная операция, по мнению участников форума, стала катализатором глубоких процессов осмысления России как внутри страны, так и за рубежом. Россия, как отмечают участники форума, стала центром сохранения традиционных ценностей и провозгласила свое стремление к многополярному миру.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подчеркнул важность философского осмысления происходящих событий и необходимость формирования новых идеологических ориентиров для российского общества. Он также отметил важность обновления языка философского дискурса. Спикер также отметил: «Перемены необходимы. Например, в нашем языке, потому что для философии язык – это инструмент. Мне кажется, нам нужно отказаться от многих ставших привычными слов, за которыми стоят навязанные нам понятия».

Директор научной библиотеки и мемориального музея «Дом А. Ф. Лосева» Владимир Семенов рассказал о значении юбилея Николая Бердяева для российского философского сообщества и о проводимых мероприятиях, посвященных великому философу. Семенов также напомнил гостям форума о юбилее научной библиотеки и мемориального музея «Дом А. Ф. Лосева»: «Именно сегодня, 23 сентября, в день рождения Алексея Федоровича Лосева нашему дому исполнилось 20 лет».

Участники форума обсудили широкий круг вопросов, включая философию русской литературы, проблемы духовной идентичности, а также роль России в современном мире.