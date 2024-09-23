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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы» – такие, как эволюция – и Божье творение, неверно и философски, и богословски.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    4 комментария
    23 сентября 2024, 17:02 • Новости дня

    Первый международный философский форум «Осмысляя Россию» открылся в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Первый международный философский форум «Осмысляя Россию» собрал в Москве ведущих российских и зарубежных ученых, литераторов и общественных деятелей. Участники обсудили ключевые философские проблемы современности, связанные с историей, духовной идентичностью и будущим России.

    В российской столице в понедельник открылся философский форум «Осмысляя Россию». Мероприятие, приуроченное к юбилеям двух выдающихся русских философов – Николая Бердяева и Алексея Лосева, проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Объединяя ведущих отечественных и зарубежных ученых, литераторов, общественных деятелей, форум свидетельствует о значительном интересе к трудам и идеям выдающегося русского философа, которые и в наши дни не теряют своей актуальности. В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа. Обменяться мнениями о приоритетных задачах в области образования и просвещения», – отметил президент России Владимир Путин в приветственном слове.

    Специальная военная операция, по мнению участников форума, стала катализатором глубоких процессов осмысления России как внутри страны, так и за рубежом. Россия, как отмечают участники форума, стала центром сохранения традиционных ценностей и провозгласила свое стремление к многополярному миру.

    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подчеркнул важность философского осмысления происходящих событий и необходимость формирования новых идеологических ориентиров для российского общества. Он также отметил важность обновления языка философского дискурса. Спикер также отметил: «Перемены необходимы. Например, в нашем языке, потому что для философии язык – это инструмент. Мне кажется, нам нужно отказаться от многих ставших привычными слов, за которыми стоят навязанные нам понятия».

    Директор научной библиотеки и мемориального музея «Дом А. Ф. Лосева» Владимир Семенов рассказал о значении юбилея Николая Бердяева для российского философского сообщества и о проводимых мероприятиях, посвященных великому философу. Семенов также напомнил гостям форума о юбилее научной библиотеки и мемориального музея «Дом А. Ф. Лосева»: «Именно сегодня, 23 сентября, в день рождения Алексея Федоровича Лосева нашему дому исполнилось 20 лет».

    Участники форума обсудили широкий круг вопросов, включая философию русской литературы, проблемы духовной идентичности, а также роль России в современном мире.

    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    22 сентября 2024, 22:44 • Новости дня
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    Байден одним словом ответил на вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден заявил, что пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России, сообщил пул Белого дома.

    «Нет», – ответил Байден на соответствующий вопрос об ударах американским оружием вглубь России, передает ТАСС.

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать войну с НАТО. 

    Карикатура

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    23 сентября 2024, 00:19 • Новости дня
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    Макрон призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией в будущем ради мира на всем континенте, а также построить новый, «более справедливый» миропорядок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже.

    Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».

    «Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

    Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив.  Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.

    Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.

    Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.

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    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

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    23 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией

    Премьер-министр Дании Фредериксен потребовала снять ограничения на удары по России

    Дания призвала к эскалации конфликта с Россией
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила прекратить обсуждение красных линий и снять запрет на удары западным оружием по территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила желание видеть резкую эскалацию украинского конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Она подчеркнула, что публичная дискуссия о «красных линиях» была ошибочной. Фредериксен предложила прекратить разговоры о красных линиях и снять ограничения на удары западным оружием вглубь России.

    Она отметила, что западные страны не должны бояться принимать более решительные меры против России. По ее мнению, текущие ограничения создают видимость слабости и могут затруднить достижение целей в конфликте.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет и разрешение наносить удары по российской территории будет означать прямое военное столкновение НАТО и России, поскольку такие действия будут расценены как прямая агрессия альянса против РФ.

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    22 сентября 2024, 19:45 • Новости дня
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    Семья Маслякова обратилась в полицию после разрушения могилы ведущего
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья телеведущего Александра Маслякова подала заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе КВН.

    Отмечается, что заявление подали администрация кладбища и семья Маслякова. Также сообщается, что крест восстановлен, а для обеспечения безопасности на кладбище предприняты все необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее в соцсетях сообщили, что неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище. Полицией был задержан житель Москвы 2004 года рождения.

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    23 сентября 2024, 09:49 • Новости дня
    Бакальчук решила сменить фамилию
    Бакальчук решила сменить фамилию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула свою девичью фамилию, теперь она Татьяна Ким.

    О своем решении предпринимательница сообщила в Telegram-канале. «Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала она.

    Ранее основательница Wildberries заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи. Она также подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    23 сентября 2024, 04:51 • Новости дня
    После отравления в Красноярском крае умер четвертый ребенок

    Прокуратура: После отравления в Красноярском крае умер четвертый ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноярском крае в селе Красная Сопка умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом, сообщили в прокуратуре региона.

    По данным надзорного ведомства, ночью умер  12-летний подросток, передает ТАСС.

    Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили, что следствие рассматривает употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества основными версиями гибели людей.

    Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

    Напомним, в красноярском поселке трое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

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    22 сентября 2024, 20:37 • Новости дня
    КСИР раскрыл сеть из действовавших в иранских провинциях агентов Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) выявил 12 израильских агентов, которые действовали в шести провинциях Ирана, говорится в заявлении ведомства.

    В сообщении говорится, что они «планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности. По ним был нанесен решительный удар», передает ТАСС.

    Ранее в КСИР заявили, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов.

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    23 сентября 2024, 08:47 • Новости дня
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    Суд арестовал 43 счета экс-замминистра обороны Иванова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал 43 банковских вклада бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки на сумму более миллиарда рублей, в трех различных российских банках.

    Суд в Москве принял решение арестовать 43 банковских вклада, связанных с делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает РИА «Новости». Эти вклады находятся в трех российских банках и связаны с обвинениями Иванова в получении взятки.

    Обвинение в адрес Иванова связано с получением взятки в размере более 1 млрд рублей. В случае, если его вина будет доказана в суде, Иванову может грозить штраф, превышающий величину взятки в семьдесят или даже сто раз.

    Также судом рассматривается возможность конфискации имущества, полученного в результате коррупционных действий. Это решение суда является частью более широкого расследования, связанного с коррупцией в оборонной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Ранее сообщалось, что Следственный комитет России ходатайствует о продлении ареста Иванову, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Тем временем защита Иванова заявила, что он сдал свои заграничные паспорта и не может покинуть страну.

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    22 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает ряд Telegram-канале.

    Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Кроме того, мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.

    По предварительным данным, он находится под наркотическими веществами.

    Другой Telegram-канал пишет, что мужчине 19 лет, он страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    23 сентября 2024, 10:48 • Новости дня
    На мотоблогера «АнютуМини» напали в Москве

    В Москве завели уголовное дело после нападения на мотоблогера «АнютуМини»

    На мотоблогера «АнютуМини» напали в Москве
    @ vk.com/aniuta.mini

    На северо-западе Москвы неизвестный напал на мотоблогера Анну Макаренкову, известную как «АнютаМини», распылил ей в лицо баллончик и похитил телефон, после чего скрылся.

    На северо-западе Москвы произошло нападение на мотоблогершу Анну Макаренкову, более известную как «АнютаМини». Как передает РИА «Новости», инцидент случился в субботу на Волоколамском шоссе. Неизвестный мужчина попытался угнать мотоцикл блогерши, но его попытка не увенчалась успехом.

    Преступник применил газовый баллончик, распылив его в лицо Анне, после чего похитил ее мобильный телефон и скрылся с места преступления. На основании этого происшествия возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, которое касается грабежа, совершаемого с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

    Правоохранительные органы активно занимаются поисками злоумышленника. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, на которых удалось зафиксировать мужчину. Ведется сбор информации, которая может помочь в установлении личности преступника и его задержании.

    Ранее в элитном московском отеле было найдено тело известного блогера Анны Амбарцумян, о чем сообщили источники в правоохранительных органах.

    Кроме того, стало известно о гибели популярного мотоблогера Ксении Никитиной в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-8 в Подмосковье.

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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