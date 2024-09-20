Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что Путин стал символом нормальности

Tекст: Елизавета Шишкова

Вулин подчеркнул, что для него было честью встретить лидера, который играет знаковую роль в XXI веке. Он считает, что сербы искренне уважают и ценят Путина за его борьбу за такие ценности, как Бог, земля и семья, передает ТАСС.

Вулин также отметил, что, по его мнению, реальный образ Путина отличается от того, который часто представляют в медиа. Вице-премьер описал его как сердечного и приятного в общении человека. Вулин подчеркнул, что в реальной жизни Путин оказывается гораздо более открытым и доброжелательным, чем это может показаться на основании западных медийных выходов. Эти характеристики главы России, по словам сербского политика, делают его еще более уважаемым и любимым в Сербии.

Ранее Путин встретился с сербским вице-премьером Вулиным на Восточном экономическом форуме. В ходе беседы Путин подчеркнул важность исторических связей между Россией и Сербией.