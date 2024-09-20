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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    20 сентября 2024, 14:08 • Новости дня

    Вице-премьер Сербии назвал Путина символом нормальности

    Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что Путин стал символом нормальности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, назвав его символом нормальности и подчеркнув, что сербы искренне уважают и ценят его за борьбу за такие ценности, как Бог, земля и семья.

    Вулин подчеркнул, что для него было честью встретить лидера, который играет знаковую роль в XXI веке. Он считает, что сербы искренне уважают и ценят Путина за его борьбу за такие ценности, как Бог, земля и семья, передает ТАСС.

    Вулин также отметил, что, по его мнению, реальный образ Путина отличается от того, который часто представляют в медиа. Вице-премьер описал его как сердечного и приятного в общении человека. Вулин подчеркнул, что в реальной жизни Путин оказывается гораздо более открытым и доброжелательным, чем это может показаться на основании западных медийных выходов. Эти характеристики главы России, по словам сербского политика, делают его еще более уважаемым и любимым в Сербии.

    Ранее Путин встретился с сербским вице-премьером Вулиным на Восточном экономическом форуме. В ходе беседы Путин подчеркнул важность исторических связей между Россией и Сербией.

    19 сентября 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

    Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    «Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».

    Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

    «Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

    Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.

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    19 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Юридического форума БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС, подчеркнув важность темы форума для многополярного миропорядка.

    Он отметил, что тема форума «Право на страже справедливого мира» созвучна приоритетам российского председательства в объединении и отражает стремление стран-участниц к формированию демократического многополярного миропорядка, передает РИА «Новости».

    Путин особо подчеркнул значимость неформального общения между учеными и юристами из стран БРИКС, особенно в условиях расширения объединения.

    Президент также отметил, что повестка форума охватывает широкий круг вопросов, включая международное правосудие, юридическое образование, правовое измерение торговых и инвестиционных обменов, интеллектуальную собственность и механизмы урегулирования трансграничных коммерческих споров.

    «Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», – сказал Путин и пожелал успешной и плодотворной работы участникам форума.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 21:37 • Новости дня
    Путин продлил продовольственное эмбарго на западный импорт

    Путин продлил продовольственное эмбарго на импорт из стран Запада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин продлил введенное в 2014 году эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада, оно продлено еще на два года – с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе говорится, что необходимо «продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.

    Кроме того, российский лидер сообщил, что введенное в 2014 году продовольственное эмбарго оказало положительное влияние на российское сельское хозяйство.

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    19 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    Владимир Путин присвоил Оксане Федоровой звание заслуженной артистки
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телеведущая и победительница конкурса «Мисс Вселенная 2002» Оксана Федорова удостоена почетного звания заслуженной артистки России за заслуги в области культуры и многолетнюю деятельность, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В указе отмечается, что Федорова удостоена звания за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность, передает ТАСС.

    Оксана Федорова, известная по фамилии Бородина в паспорте, родилась в 1977 году в Пскове. Она прошла обучение в милицейско-правовом лицее и средней школе милиции в Пскове. Позже она поступила в Петербургский университет МВД России, где училась на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел.

    Федорова стала известной в 1999 году, когда победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». Позднее она выиграла титул «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002 году. В течение более 22 лет она является ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» на телеканале «Россия». Федорова также была задействована в проектах «Субботник» и «Субботний вечер», а также снялась в телесериале «Не родись красивой» и телефильме «Софи».

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    19 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Путин: В России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по выпуску беспилотников будет проводиться на базе особых научно-производственных центров, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии России по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

    «Работа по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будет вестись на базе особых научно-производственных центров. До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    19 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы беспилотников в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин осмотрел образцы БПЛА на площадке оборонного предприятия «Специальный технологический центр» («СТЦ»).

    Кадры, на которых Путин осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов, опубликовали в Telegram-канале Кремля. Президенту продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотным летательным аппаратом, образец барражирующего боеприпаса.

    Также образцы вооружения осмотрели министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Алексей Дюмин.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 16:45 • Новости дня
    Путин передал привет из Бразилии участницам Евразийского женского форума

    Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

    «Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», – обратился Путин к собравшимся в Таврическом дворце. Выступая на форуме, глава Российского государства затронул тему взаимодействия стран по различным вопросам. Участницы встречи поблагодарили президента аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не крепостью

    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не только крепостью на границе

    Путин: Калининградская область должна чувствовать себя частью России, а не крепостью
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители Калининградской области должны ощущать себя как жители России, а не как жители крепости на западной границе, сказал президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Нужно стремиться к тому, чтобы это был не только наш форпост и крепость на западных рубежах отечества, но и чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны. Чтобы она чувствовала, что она является частью большого государства», – цитирует Путина ТАСС.

    Хотя регион и находится на отдалении от остальной части страны, Калининградская область должна жить общей с Россией жизнь, по всем направлениям, в социальном, в культурном и экономическом измерениях. Из-за отдаленности в области есть проблемы, однако они вполне решаемы.

    «Нужно сделать все, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей, нужно создавать условия для экономического развития – естественного экономического развития как части экономического комплекса всей Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

    В среду Путин заявил, что мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение.

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    18 сентября 2024, 20:43 • Новости дня
    Путин пообещал обеспечить армию серийными образцами передовых средств поражения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия будет обеспечена серийными образцами передовых средств поражения, бронетехники, авиации и беспилотников, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил в условиях спецоперации.

    «У нас реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, а значит, в войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. И конечно, беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых», – приводит ТАСС слова главы государства.

    Напомним, Путин в среду накануне Дня оружейника проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции. Перед этим он в формате видеосвязи встретился с недавно избранными главами регионов и посетил Евразийский женский форум.

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    18 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин прибыл на Евразийский женский форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Российский лидер выступит с обращением к участникам мероприятия, тема которого – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», передает ТАСС.

    Среди участников форума – министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Всего в рамках форума пройдет более ста мероприятий, в которых принимают участие представители из десятков стран.

    Позднее в среду у Путина запланирована встреча с вновь избранными главами регионов и совещание по теме развития ВС России в условиях специальной военной операции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплектации ВС России высококвалифицированным личным составом

    Путин: ВС России нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил о необходимости укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.

    Российский лидер обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. «Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    В среду Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции начал совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях спецоперации.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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