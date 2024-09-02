Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 53-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии около Дзержинска, Нелеповки, Селидово, Гродовки, Журавки, Заветного и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

Потери противника составили до 475 военнослужащих, бронемашина «Козак», три пикапа, 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 129-й и 241-й бригад теробороны возле Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 110 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 126-й бригад теробороны у Новоданиловки, Лобкового Запорожской области, Токаревки, Берислава Херсонской области и города Херсона.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.