Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР
Министр обороны России Белоусов поздравил военных с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка, 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады и 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением Константиновки и Кирова в ДНР, сообщило Министерство обороны России.
В поздравлении военнослужащих 57-го мотострелкового полка с освобождением Константиновки Белоусов отметил уверенное продвижение вперед на кураховском направлении.
«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, многие военнослужащие полка награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – следует из поздравления министра.
Также министр обороны направил поздравления командованию и личному составу 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады. Он назвал их действия по освобождению Константиновки образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 3 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – говорится в телеграмме Белоусова.
Кроме того, министр поздравил командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением поселка Кирово, отметив высокий профессионализм и храбрость военнослужащих группировки войск «Центр». Белоусов подчеркнул, что более 2 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Министр обороны поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность в дальнейшем выполнении ими поставленных задач, надежной защите национальных интересов и безопасности России.
Минобороны в пятницу сообщило, что за неделю ВС России освободили Константиновку и Новожеланное в ДНР, Стельмаховку в ЛНР, Синьковку в Харьковской области.
Ранее военнослужащие 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа были награждены медалями за освобождение Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.