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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    15 января 2025, 08:19 • Новости дня

    Марочко сообщил о выравнивании фронта под Кременной

    Российские войска уничтожили 40 солдат ВСУ и выровняли фронт под Кременной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие под Кременной в ЛНР выровняли линию фронта на шесть километров и уничтожили порядка 40 солдат ВСУ, а также несколько единиц вооружения противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские силы выровняли линию фронта на участке длиной 6 км под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что активные боевые действия в кременских лесах позволили российским военным стабилизировать свои позиции на данном участке.

    За последние несколько суток российские подразделения нанесли значительные потери войскам Украины, уничтожив около 40 солдат противника. Кроме того, было уничтожено несколько единиц вооружения, включая два миномета, одну зенитно-пулеметную установку и бронетранспортер.

    Марочко также отметил, что в результате продвижения российские войска заняли одну из позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России расширили зону контроля под Кременной, Киев перебросил резервы в этот район, а ВСУ увеличили интенсивность атак на этот населенный пункт.

    14 января 2025, 12:15 • Новости дня
    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена

    Депутат Госдумы Колесник: Киев атаками БПЛА ВСУ по России создает эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена

    В Госдуме объяснили атаки БПЛА ВСУ по России в последнюю неделю президентства Байдена
    @ Андрей Васильев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ пытаются атаковать российскую гражданскую инфраструктуру в последнюю неделю президентства в США Джо Байдена, чтобы повысить градус конфликта. При Дональде Трампе Киеву выпрашивать вооружение у Запада станет намного труднее, пояснил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

    «ВСУ пытаются наносить удары по гражданской инфраструктуре. Так Киев провоцирует нас на ответный удар по гражданским, а не по критическим и военным объектам, не по скоплению войск, не по учебным центрам. Тогда Зеленский и его команда раскачали бы эту тему на мировых площадках. Но мы им таких поводов не давали и давать не намерены», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Конечно, иногда и у нас «горячие головы» призывают к подобным шагам. Но, говоря сухим военным языком, нам это не принесет никакой тактической или стратегической пользы», – продолжил собеседник.

    «Здесь важно отметить: Вооруженные силы России сопрягают удары по военной инфраструктуре Украины с боевыми успехами непосредственно на фронте в зоне СВО. Тогда как ВСУ в столкновении с военными катастрофически проигрывают и могут вредить только гражданским. Хотя и тут их успехи весьма невелики – благодаря слаженной работе нашей ПВО», – указал он.

    «Как бы то ни было, Зеленский пытается создать максимальную эскалацию в последнюю неделю президентства Байдена. Так как Трамп уже заявил о своих приоритетах, Киев допускает, что через неделю для него все может измениться далеко не в лучшую сторону. Вероятно, выпрашивать боеприпасы и деньги будет все сложнее, отсюда паника. Эти атаки ВСУ по российским гражданским объектам можно назвать паническими», – сыронизировал депутат. «Впрочем, Запад зря взрастил этого монстра – эти штыки могут быть обращены и против самой Европы и даже США», – резюмировал Колесник.

    В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. В ходе массированной атаки беспилотников на Тульскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    Также ПВО отразила  ракетный удар по Брянской области. Кроме того, ВСУ обстреляли Курскую область. В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожено и подавлено 14 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Никто не пострадал. «Разрушений на земле нет», – сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

    Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО ликвидировала большое количество целей, но есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. Занятия в школах проходят в дистанционном режиме.

    Кроме того, в Энгельсе начались проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. «В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», – сообщил глава Энгельсского муниципального района Михаил Исаев. Чиновник добавил, что «в ближайшее время давление будет восстановлено».

    В Казани также из-за опасности атаки БПЛА утром во вторник закрыли аэропорт. Буквально через несколько часов тем же утром закрыли воздушную гавань Бегишево в Нижнекамске.

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    14 января 2025, 14:28 • Новости дня
    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Ганчев: Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска

    Российские войска разбили подразделения ВСУ южнее Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы разбивают подразделения ВСУ южнее Купянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев заявил, что эти действия позволяют создать плацдарм, который будет использован для дальнейшего наступления и потенциальной блокировки путей отступления украинских войск, передает ТАСС.

    Он отметил, что российские силы форсировали реку Оскол и взяли под контроль населенный пункт Калиново, что открыло армии России путь на Купянск с севера. По его словам, российские бойцы «разбивают группировку противника», что может привести к ситуации, когда подразделения ВСУ в Купянске и его окрестностях окажутся без возможности отступления.

    «Скоро подразделения противника, которые располагаются в Купянске и его окрестностях, могут оказаться в положении, при котором попытки отступления будут просто невозможны», – подчеркнул Ганчев.

    Ранее Ганчев сообщил, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов. Также сообщалось, что украинские военные в Купянском районе Харьковской области сосредоточили атаки на гражданские объекты при помощи беспилотников, отказавшись от применения артиллерии на фоне продвижения российских войск.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине

    Опрос показал поддержку американцами планов Трампа по сокращению помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Половина американцев поддерживает сокращение военной помощи Украине и начало переговоров с Россией, как это намерен сделать избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным опроса, проведенного изданием USA Today совместно с Саффолкским университетом, 50% американцев поддерживают намерение Дональда Трампа сократить военную помощь Украине и инициировать переговоры с Россией. Опрос проводился с 7 по 11 января среди тысячи респондентов, с погрешностью ±3,1 процентных пункта.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что при его администрации Украина не сможет рассчитывать на те же объемы помощи, которые предоставлялись во времена Джо Байдена. Этот шаг поддержали 50% респондентов, в то время как 44% выразили несогласие.

    Трамп также высказывал надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в течение полугода после его возвращения в Белый дом. Он уверен, что может урегулировать конфликт на Украине в течение одного дня, хотя в России считают, что проблема требует гораздо более сложного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при избранном президенте Дональде Трампе окончат все вооруженные конфликты.

    Дональд Трамп меняет свою позицию по украинскому конфликту и планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для достижения мирного урегулирования.

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, что решение конфликта возможно в ближайшем будущем. Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

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    14 января 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска продвинулись в глубину обороны украинской армии, освободив два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Терны в ДНР, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин и пять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения «Восточной» группировки освободили населенный пункт Нескучное в ДНР. На этом направлении противник потерял до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» поражены пять механизированных бригад ВСУ и две бригад нацгвардии, украинская сторона потеряла до 500 человек, боевую бронированную машину, восемь орудий полевой артиллерии.

    Средства ПВО уничтожили снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции.

    В предыдущие сутки ВС России освободили Песчаное в Донецкой народной республике.

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    15 января 2025, 01:23 • Новости дня
    Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины

    Депутат Саратовской облдумы Янклович простил задержанного подростка и обвинил в покушении украинские спецслужбы

    Герой России простил подростка за покушение и обвинил спецслужбы Украины
    @ «Твои Герои, Саратов! ZOV»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Саратовской облдумы, Герой России Александр Янклович заявил, что прощает подростка, который готовил против него покушение на убийство. Янклович обвинил в организации преступления украинские спецслужбы.

    По словам Янкловича, операция курировалась с Украины. «Получали за это денежные средства небольшие на самом деле», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV».

    Янклович отметил, что велось тщательное наблюдение за ним и его домом, планировалось использовать, «скажем так, нетривиальные» средства нападения – перцовый баллончик и молоток.

    В момент планировавшегося нападения Янклович с семьей находился в храме. Он выразил сожаление по поводу вовлеченности в ситуацию несовершеннолетнего, которого, по мнению депутата, ввели в заблуждение кураторы. «Господь тебя простит, я тебя прощаю, у меня нет к тебе никаких претензий», – сказал Янклович.

    Янклович также рассказал, что находится в базе данных украинского националистического сайта «Миротворец» более двух лет из-за своей волонтерской деятельности, службы в Росгвардии, поддержки российской политики, он «участвовал в боевых действиях, находился в зоне специальной военной операции».

    Он подчеркнул, что не переживает за себя, но озабочен безопасностью своей семьи и продолжит помогать фронту всеми возможными способами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на Янкловича, но был остановлен правоохранителями.

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    14 января 2025, 10:12 • Новости дня
    ВС России перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск

    Российские войска перекрыли трассу из Красноармейска в Днепропетровск через Межевую

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одна из двух дорог, соединяющих Красноармейск (украинское название – Покровск) с Днепропетровском, была перерезана Вооруженными силами России.

    Как сообщает ТАСС, одна из двух трасс, ведущих из Красноармейска, была перерезана Вооруженными силами России. Речь идет о дороге через поселок Межевая. В российских силовых структурах отметили, что это одна из основных дорог, и ее перерезание нарушает логистику противника через Днепропетровск.

    Кроме того, силовики добавили, что дорога из Красноармейска в Павлоград находится под огневым контролем, что ограничивает использование этой трассы противником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило батальон из восьми человек под Красноармейск в помощь 155-й бригаде «Анна Киевская», в то время как российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка.

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    14 января 2025, 11:29 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска вытеснили украинских военных из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

    Как сообщает ТАСС, российские силы вытеснили украинских военных из огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска покинули завод после серьезного сопротивления.

    По его словам, штурмовые действия российских подразделений оказались эффективными, и противник был отброшен в частный сектор, расположенный южнее и западнее завода.

    «Сейчас уже ведутся боевые действия за пределами огнеупорного завода, и там идет зачистка как раз таки в первую очередь многоэтажной застройки», – подчеркнул он.

    Советник главы ДНР добавил, что успешная зачистка жилых районов позволит рассматривать возможность полного освобождения Часова Яра от украинских войск. Продолжаются активные боевые действия, направленные на закрепление позиций и контроль над стратегически важными участками города.

    Ранее сообщалось, что российские военные вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре, занимая ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям.

    Между тем штурмовики отряда «Русь» действуют в микрорайоне Северный города Часов Яр.

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    14 января 2025, 14:58 • Новости дня
    Генерал ВСУ Марченко получил 14 лет тюрьмы за угрозу Крымскому мосту

    Суд в РФ заочно приговорил генерала Марченко к 14 годам за угрозу атаковать мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский суд заочно приговорил генерала ВСУ Дмитрия Марченко к 14 годам колонии за угрозы атаковать Крымский мост и другие преступления, связанные с экстремизмом.

    2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор генерал-майору вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко. Суд признал его виновным по ряду статей УК РФ, в том числе за публичные призывы в интернете к террористическим действиям и разжигание ненависти. Марченко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено администрировать интернет-сайты на четыре года, сообщает ТАСС

    Прокурор в ходе прений сторон просила назначить Марченко именно такое наказание. Генерал ВСУ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: это публичные призывы к терроризму, фейки об армии и возбуждение ненависти в Сети.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для Украины. Следственный комитет России пообещал дать правовую оценку словам Марченко об угрозах атаковать мост. В офисе Владимира Зеленского заявили о планах вернуть Крым военным путем.

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    14 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Лидеры террористов «независимой Ичкерии» получили 19 и 20 лет тюрьмы

    Лидеров террористов Ичкерии, действовавших в интересах ВСУ, приговорили к 19 и 20 годам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил лидеров террористического сообщества «независимой Чеченской Республики Ичкерия», действующего в интересах ВСУ, к длительным срокам лишения свободы: Мурад Юсупов получил 19 лет, Ахмед Закаев – 20 лет.

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор лидерам террористического сообщества «независимой Чеченской Республики Ичкерия». Как сообщает ТАСС, Мурад Юсупов и Ахмед Закаев получили длительные сроки лишения свободы за преступления, совершенные в интересах вооруженных сил Украины. Юсупов был приговорен к 19 годам заключения, а Закаев – к 20 годам.

    Суд постановил, что Юсупов и Закаев проведут первые три года своих сроков в тюрьме, после чего их переведут в исправительные колонии строгого режима. Решение суда основывается на совокупности преступлений, в которых были уличены обвиняемые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воюющие за Киев боевики признались в прохождении подготовки в лагерях ИГ, а на Запорожском направлении больше всего наемников из Польши, также присутствуют чеченоязычные боевики, представители террористов, которые «в свое время качали тему Ичкерии».

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    14 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Лавров заявил об игнорировании прав русских на Западе

    Лавров указал на отсутствие обсуждения прав русских в западном дискурсе

    Tекст: Денис Тельманов

    Права русских на Украине, включая язык и культуру, по мнению Лаврова, игнорируются в западном дискурсе, что недопустимо для серьезных переговоров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что права русских, их язык, культура и образование, которые были законодательно запрещены на Украине, пока не находят отражения в западном дискурсе, передает ТАСС. Лавров отметил, что это создает сложности для серьезных международных переговоров.

    На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году Сергей Лавров подчеркнул, что без признания проблем русских на Украине невозможно наладить полноценные обсуждения с западными странами. Министр отметил, что «пока еще ни в нарративе, ни в дискурсе [на Западе], ни в чем не звучат права русских».

    Лавров выразил обеспокоенность тем, что Запад игнорирует законодательные запреты, касающиеся русского языка, культуры и образования на Украине. Он подчеркнул, что подобное отношение западных стран делает невозможным серьезные разговоры и решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская актриса Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии Параджанова, заявив о праве говорить на любом языке, что вызвало овации зала.

    Поисковый запрос «С Рождеством» стал самым популярным в Google на Украине 7 января, несмотря на официальный праздник 25 декабря.

    В Киеве полиция начала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение, вызвав скандал в соцсетях.

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжения мести президенту Украины Владимиру Зеленскому даже после его отстранения от должности. 

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    14 января 2025, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал об атаках дронов «Баба-яга» по своим войскам

    Пленный ВСУ Шевченко заявил о сбросе мин дронами «Баба-яга» на украинских бойцов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские дроны «Баба-яга», по словам пленного военнослужащего Александра Шевченко, сбрасывали мины без различия целей, поражая как противника, так и свои войска.

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Александр Шевченко сообщил, что украинские дроны «Баба-яга» сбрасывают мины без разбора, поражая всех, включая своих бойцов, передает ТАСС.

    Шевченко отмечает, что дроны атакуют всех, кто двигается, если заранее не предупредить о наличии своих войск поблизости. В результате таких действий происходят многочисленные потери среди личного состава.

    По словам Шевченко, в его подразделении имели место массовые случаи самовольного оставления части. Он описал ситуацию в своей бригаде, которую назвал «мясорубкой». Кроме того, он рассказал о случаях пьянства и драк между военнослужащими и офицерами. Шевченко заявил, что до перевода на боевые задачи он занимался охраной фермы вместо полноценной подготовки.

    Шевченко также упомянул, что командиры собирали военные билеты для внесения записей, после чего бойцов переводили в другие подразделения для выполнения боевых задач. Он отметил, что такие действия зачастую происходили без предварительного уведомления и подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ «Баба-яга» устроил погоню за скорой помощью в Херсонской области, а также ВСУ выжигали дома в Курской области с помощью этих дронов, оснащенных напалмом. Трофейный дрон ВСУ «Баба-яга» переделали в «тетю Веру».

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    15 января 2025, 03:59 • Новости дня
    Кандидат на пост шефа Пентагона объяснил в Сенате США позицию Трампа по Украине

    Кандидат на пост шефа Пентагона Хегсет заявил сенаторам США о желании Трампа урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, обеспечив «настолько выгодные для украинцев условия, насколько это возможно», заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в Сенате США.

    Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США заявил, что Трамп стремится к «завершению этого конфликта». «Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, которые направлены против основных интересов США. Он подчеркнул, что Москва продолжает предпринимать шаги для расширения своего влияния, и США должны активно противодействовать этим попыткам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при Трампе окончат все вооруженные конфликты, Вашингтон намерен перенаправить ресурсы на более значительные угрозы.

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    14 января 2025, 19:10 • Новости дня
    Батальон «Донбасс» ВСУ внесен в реестр террористических организаций в России

    Росфинмониторинг причислил батальон «Донбасс» ВСУ к террористическим организациям

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон «Донбасс» ВСУ включен в список террористических организаций в России, согласно решению Росфинмониторинга, а также трое иностранных наемников причислены к террористам.

    Как сообщает ТАСС, батальон «Донбасс» ВСУ был включен в перечень террористических и экстремистских организаций в России. Решение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга. Это террористическое сообщество было организовано на основе батальона территориальной обороны «Донбасс» Нацгвардии Украины.

    Росфинмониторинг также внес в список террористов иностранных наемников: Левана Беруашвили и Алекси Бибичадзе из Грузии, а также Шарунаса Ясюкевичюса из Литвы. Эти лица ранее обвинялись Следственным комитетом России в участии в террористических актах на территории Курской области.

    Кроме того, в том же списке значится Деррик Бейлс, гражданин США, который также был обвинен в участии в террористической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и Кирилл Канахин получили пожизненные сроки за вторжение в Брянскую область. Росфинмониторинг включил российское структурное подразделение «Аум Синрике» в перечень террористов и экстремистов. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который может привести к исключению движения «Талибан» из списка запрещенных организаций в России.

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    14 января 2025, 22:03 • Новости дня
    БПЛА сбили в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    В Липецкой области работают средства радиоэлектронной борьбы и силы ПВО, поступает информация об уничтожении БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «На место направляются оперативные службы», – сообщил Артамонов в Telegram.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два дрона ВСУ над Белгородской областью и один – над Курской областью

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