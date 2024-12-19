Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.5 комментариев
Киев перебросил резервы под Кременную
Марочко заявил о переброске ВСУ резервов под Кременную
Командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства в район Кременной в ЛНР, усиливая оборону в ответ на активизацию российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины перебрасывает резервы под Кременную в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС. Это связано с усиленной активностью российских военных на данном участке фронта.
Марочко добавил, что в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка наблюдается прибытие дополнительных украинских сил. Он отметил, что вооружение, техника и личный состав ВСУ направлены для укрепления оборонительных линий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России расширили зону контроля под Кременной, при этом ВСУ ранее заминировали этот район немецкими минами, а также ВС России завладели инициативой под Сватово и Кременной.