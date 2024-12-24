Марочко: ВСУ увеличили интенсивность атак на Кременную из-за активности российских войск

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, это связано с активизацией российских войск юго-западнее города, передает ТАСС.

Марочко отметил, что украинские силы целенаправленно атакуют критически важные объекты, стремясь лишить город электричества и газа, а также нарушить нормальное функционирование местных служб и запугать граждан. Атаки происходят по всему городу, включая центральную часть, где сосредоточено много мирных жителей.

Военный эксперт также подчеркнул, что случайные удары исключены, поскольку украинская сторона применяет беспилотники, операторы которых имеют возможность точно выбирать цели. По его словам, украинские военные сбрасывают самодельные взрывные устройства с поражающими элементами на основе гвоздей и арматуры, что свидетельствует о намерении нанести максимальный урон населению.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ начали дистанционно минировать серую зону под Кременной, используя немецкие противотанковые мины AT2, что может указывать на новые поставки вооружения Украине из стран НАТО и увеличенный расход боеприпасов.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около 7 га леса от украинских сил, а командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства в район Кременной в ЛНР, усиленно укрепляя оборону против российских войск.