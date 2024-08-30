Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.9 комментариев
ВС России освободили Константиновку, Синьковку и Новожеланное
Российские военные за неделю освободили Константиновку и Новожеланное в ДНР, Стельмаховку в ЛНР, Синьковку в Харьковской области, сообщило Минобороны России в пятницу.
Группировка «Север» продолжила уничтожение ВСУ в Курской области, она поразила личный состав и технику четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых украинских бригад и трех бригад теробороны, сорвала попытки переброски резервов с Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На Волчанском и Липцовском направлениях поражены бригада морской пехоты, две бригады теробороны и две бригады нацгвардии. В зоне ответственности группировки за семь дней ВСУ потеряли до 3580 человек, шесть танков, 181 боевую бронированную машину.
Уничтожены четыре установки РСЗО, включая американскую HIMARS, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Группировка «Запад» освободила Стельмаховку в ЛНР и Синьковку в Харьковской области, поразила формирования шести механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Также группировка отразила 34 контратаки украинских штурмовиков.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 3450 человек, два танка, 11 боевых бронированных машин. При контрбатарейной борьбе поражены: хорватская установка РСЗО RAK-SA-12 и 38 орудий полевой артиллерии, включая 18 самоходок и гаубиц западного производства. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 полевых складов боеприпасов.
Южная группировка освободила Константиновку в ДНР, поразила живую силу и технику трех механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, аэромобильной, четырех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков.
В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли более 4840 человек, американский танк Abrams, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, 57 орудий полевой артиллерии. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.
Группировка «Центр» освободила Орловку, Камышевку, Николаевку и Новожеланное в ДНР, поразила формирования семи механизированных, двух егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. Отражены 50 контратак ВСУ.
В зоне действия группировки за семь дней ВСУ потеряли до 3720 человек, семь танков, 14 боевых бронированных машин, включая немецкий Marder и два американских БТР М113, машину РСЗО «Град» и 42 орудия полевой артиллерии.