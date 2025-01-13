Tекст: Мария Иванова

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии около Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 615 военнослужащих, семь бронемашин, включая американские бронетранспортеры М113, французские VAB и бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная британская артустановка Braveheart и американская 155-мм гаубица М777.

Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли до 35 военнослужащих, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Двуречной, Западным, Богуславкой, Ольговкой в Харьковской области, Новомихайловкой и Торским в ДНР.

Потери противника составили до 515 военнослужащих, четыре машины пехоты, 12 артиллерийских орудий, в том числе британская 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart. Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ у Краматорска, Дачного, Курдюмовки, Новомарково, Часова Яра, Белой Горы и Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, пять бронемашин, два арторудия и склад боеприпасов.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны вблизи Константинополя, Великой Новоселки, Нескучного и Богатыря в ДНР.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, танк, американская бронемашина HMMWV и британская 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ под Приднепровским, Антоновкой в Херсонской области, Малой Токмачкой и Малыми Щербаками в Запорожской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, сообщил Конашенков.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские войска выбили противника из Нескучного. Кроме того, Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ.

А накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.