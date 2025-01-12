  • Новость часаВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
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    Россия возвращает Афганистан в Большую Евразию
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    Захарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    10 комментариев
    12 января 2025, 12:28 • Новости дня

    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    11 января 2025, 17:17 • Новости дня
    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине

    В Раде назвали Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования

    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине, несмотря на готовность России к переговорам.

    Как сообщает «Царьград», депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является основным препятствием для мирного урегулирования на Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако требует вывода войск и изменения статуса Украины.

    Выступая на YouTube, Дубинский отметил, что стремление к миру на Украине поддерживается крупнейшими мировыми державами, такими как Китай и Бразилия, а также нейтральной Индией. Он подчеркнул, что США неоднократно выражали готовность к мирным переговорам, а в Европе отсутствует согласие.

    По словам Дубинского, эффективность переговоров зависит от способности обойти препятствия на пути к соглашению. Он отметил, что Дональд Трамп, считающий себя великим переговорщиком, может проявить инициативу в урегулировании вопроса с Зеленским. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», – добавил депутат.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.


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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    11 января 2025, 20:21 • Новости дня
    Солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться

    Сдавшиеся в плен под Курахово ВСУ призвали сослуживцев последовать примеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни.

    Солдаты Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в районе Курахово, обратились к своим сослуживцам с призывом последовать их примеру и сдаться, чтобы сохранить свои жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное группировкой «Юг».

    «Хлопцы, хочу вам сказать, что если вы уже где-то (на линии боевого соприкосновения), вас забрали и отправили сюда на передок, начальство вам не поможет, оно вас отправило на мясо. Если вы хотите жить, то выходите с ребятами на контакт при помощи листовок. Если нет этих листовок, тогда ведите диалог, чтобы сдаться», – сказал один из сдавшихся солдат.

    По их словам, российские военнослужащие делают все возможное для обеспечения безопасности пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово в результате успешной операции российских войск под Курахово. В районе Курахово взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

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    11 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курском приграничье, используя авиабомбы с планированием и коррекцией.

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны, атака была произведена с использованием авиационных бомб, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    В ведомстве подчеркнули, что целью атак стали разведанные объекты, в частности, бронетехника и личный состав ВСУ.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После успешного выполнения задания и подтверждения уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на базу. Минобороны отметило, что операция прошла без происшествий, экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 240 военнослужащих, также были уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ.

    Танкисты «Ахмата» использовали тактику «карусель» для отражения попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области.

    А накануне российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    11 января 2025, 20:56 • Новости дня
    Боевиков «Азова» уничтожили при штурме села Шевченко

    Российские военные ликвидировали боевиков «Азова» при освобождении села Шевченко в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно провели операцию по освобождению села Шевченко в ДНР, уничтожив боевиков нацбата «Азов» (признано в России террористической организацией).

    Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона «Азов» при освобождении села Шевченко в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель командира взвода Василий Бураков. Он рассказал, что среди наемников были бойцы батальона «Азов» и штурмового батальона «Скала». Несмотря на их опыт, российские военные одержали победу в бою.

    Бураков отметил, что бойцам удалось зачистить два дома, где находился противник численностью до 16 человек. Во время операции удалось захватить украинскую рацию, благодаря чему российские военные смогли отслеживать передвижения противника. Это позволило эффективно атаковать артиллерией места скопления украинских войск.

    По словам Буракова, ВСУ отступали малыми группами, преимущественно ночью. В ходе штурма мирные жители, находившиеся в подвалах, объяснили свое нежелание эвакуироваться тем, что не видят интереса Украины в их спасении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение группировки «Центр» освободило населенный пункт Шевченко.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов отметил заслуги 74-й гвардейской мотострелковой бригады в освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР.

    Эксперт Алексей Леонков рассказал, что освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск.


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    11 января 2025, 15:18 • Новости дня
    Российский триколор водрузили над освобожденным Шевченко в ДНР
    Российский триколор водрузили над освобожденным Шевченко в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликовано видео, на котором показана боевая работа подразделений ВС России на границах освобожденного населенного пункта Шевченко в ДНР.

    На кадрах видно, как российские военнослужащие устанавливают триколор над одним из капитальных строений в этом районе. Видео также демонстрирует оставленные ВСУ позиции в Шевченко.

    В ходе операции, по словам младшего лейтенанта Андрея Дудникова, «заход был сложный», так как активно использовались беспилотные летательные аппараты противника, а также были попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп.

    Он отметил, что украинские военные избегали стрелковых боев, оставляли свои позиции и отступали.

    В ходе операции российские военнослужащие провели разведку близлежащих лесополос, выявив огневые позиции и места скопления силы противника.

    Для их уничтожения использовалась артиллерия и ударные дроны, оснащенные системами сброса боеприпасов. После подавления основных огневых точек, штурмовые группы продвинулись вперед несмотря на постоянные атаки вражеских дронов-камикадзе.

    Завершив зачистку лесополос, бойцы начали ночной штурм Шевченко. Двигаясь от укрытия к укрытию, они закрепились в первых домах. Наутро, обойдя позиции противника с флангов, они уничтожили остатки гарнизона ВСУ и окончательно освободили населенный пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение группировки «Центр» освободило населенный пункт Шевченко.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов отметил заслуги 74-й гвардейской мотострелковой бригады в освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР.

    Эксперт Алексей Леонков рассказал, что освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск.

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    11 января 2025, 14:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 240 человек
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 240 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Викторовки, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Николаевки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Погребков. Отражены девять контратак противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешинкой, Казачьей Локней, Кругленьким, Кубаткиным, Лебедевкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаево-Дарьино, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасскми Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Ободами и Юнаковкой в Сумской области.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50840 военнослужащих, 296 танков, 224 машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 бронемашину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее стало известно, что танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области.

    Накануне ударные вертолеты поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.

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    11 января 2025, 23:11 • Новости дня
    На Украине резко возросло число дезертиров в армии

    Число дезертиров в рядах ВСУ достигло 17,5 тыс в декабре 2024 года

    Tекст: Максим Попов

    С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев, сообщила «Страна».

    По данным издания, число военнослужащих, уходящих в самоволку, с каждым месяцем увеличивается, передает РИА «Новости». Если летом 2024 года от шести до семи тыс. военнослужащих покидали свои части в месяц, то в сентябре 2024 года их количество возросло почти до восьми тыс. В ноябре эта цифра увеличилась до десяти тыс., а в декабре она достигла пика в 17,5 тыс. случаев.

    Как отметили обозреватели, данная статистика может свидетельствовать о серьезных проблемах внутри ВСУ.

    Напомним, в начале декабря Bloomberg сообщило, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.

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    12 января 2025, 03:44 • Новости дня
    Навыки балета помогли штурмовику успешно выполнять боевые задачи на Украине

    Бывший артист Бураков применяет балетные навыки в боевых задачах

    Tекст: Максим Попов

    Штурмовик группы «Центр» Василий Бураков отметил, что навыки, приобретенные на занятиях балетом, такие как быстрая реакция и физическая подготовка, значительно помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации на Украине.

    Штурмовик группировки «Центр» Василий Бураков рассказал в интервью РИА «Новости», как навыки, приобретенные на занятиях балетом, помогают ему в выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

    По его словам, умение быстро анализировать и выполнять действия, благодаря развитой нейронной сети мозга, стало значительным преимуществом в боевых условиях.

    Бураков отметил, что ежедневные четырехчасовые занятия с балетмейстером обеспечили ему хорошую физическую подготовку, включая проработку суставов и связок, а также хорошо развитое тело. Он подчеркнул, что балет помог ему развить внутренний потенциал и решительность, что также оказалось полезным в зоне спецоперации.

    «Задача в балете – это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», – вспомнил о своем опыте на гражданке Бураков.

    Ранее Бураков работал артистом балета второй категории, а затем занялся обучением детей. Он отметил, что его педагогические навыки теперь помогают в работе с личным составом, позволяя выявлять моральные качества и готовить командное взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России десять дней притворялся мертвым для выхода из окружения в Курской области.

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    11 января 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ и ВПК, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять американских снарядов РСЗО HIMARS и 181 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 40077 беспилотников, 590 ЗРК, 20480 танков и других бронемашин, 1508 боевых машин РСЗО, 20412 орудий полевой артиллерии и минометов, 30156 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины. Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

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    11 января 2025, 16:36 • Новости дня
    Шольц поддержал переговоры о мире на Украине с участием Киева

    Шольц заявил, что любые переговоры по Украине должны проходить с участием Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув важность участия Киева в этом процессе.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии в Берлине, сделал заявление о необходимости переговоров, которые могли бы положить конец смертям и разрушениям на Украине. Об этом сообщает ТАСС. Шольц подчеркнул, что такие переговоры должны проходить с обязательным участием Киева, заявив: «ничего об Украине без Украины».

    Далее канцлер отметил, что Германия активно сотрудничает с различными странами в вопросах урегулирования конфликта и что ФРГ остается лидером в оказании поддержки Киеву в Европе. Он также заверил, что эта тенденция сохранится и дальше.

    Шольц отдельно упомянул Социал-демократическую партию Германии, подчеркнув ее безоговорочную поддержку Украины и одновременно стремление избежать втягивания в военные действия. Канцлер заверил граждан Германии в своей приверженности твердости и благоразумию в международной политике, на что могут рассчитывать все.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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