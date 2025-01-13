Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Военные рассказали об освобождении Даченского в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР, установив триколор, ВСУ бежали, оставив оружие и боеприпасы, говорится в сообщении Минобороны.
Минобороны сообщило о подробностях освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, передает РИА «Новости». Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что операция проходила в условиях заминированных лесополос и заградительных сооружений из колючей проволоки.
Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты, отметил, что продвижение усложнялось из-за потепления, повлекшего размывание дорог, что сделало движение на технике невозможным. «Идти нужно было пешими группами по открытой местности», – добавил он.
Стрелок Владислав Шустров пояснил, что для освобождения Даченского войска заходили через лесополосу пятью взводами. Три взвода двигались через одну лесополосу, два – через другую. Передвижение происходило парами или тройками, чтобы избежать скопления людей и их обнаружения.
По итогам битвы, как уточнили в Минобороны РФ, часть подразделений ВСУ покинула поле, оставив вооружение и своих погибших и раненых военнослужащих. «Освободив населенный пункт, бойцы установили российский триколор», – заключили в военном ведомстве.
Накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.