Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ

Tекст: Максим Попов

Минобороны сообщило о подробностях освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, передает РИА «Новости». Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что операция проходила в условиях заминированных лесополос и заградительных сооружений из колючей проволоки.

Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты, отметил, что продвижение усложнялось из-за потепления, повлекшего размывание дорог, что сделало движение на технике невозможным. «Идти нужно было пешими группами по открытой местности», – добавил он.

Стрелок Владислав Шустров пояснил, что для освобождения Даченского войска заходили через лесополосу пятью взводами. Три взвода двигались через одну лесополосу, два – через другую. Передвижение происходило парами или тройками, чтобы избежать скопления людей и их обнаружения.

По итогам битвы, как уточнили в Минобороны РФ, часть подразделений ВСУ покинула поле, оставив вооружение и своих погибших и раненых военнослужащих. «Освободив населенный пункт, бойцы установили российский триколор», – заключили в военном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.