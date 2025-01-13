Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.22 комментария
Российские войска выбили противника из Нескучного
Российские войска успешно выбили противника из села Нескучное на запорожской линии фронта, завершив зачистку, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска выбили противника из села Нескучное на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что после успешных действий российских войск в Нескучном продолжается зачистка территории.
Село Нескучное расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, что делает этот участок фронта стратегически важным.
Также российские войска начали наступление северо-западней Курахова, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. По словам Рогова, продвижение в этом районе началось от населенного пункта Шевченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ВСУ на Кураховском направлении сдалось в плен, а солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.