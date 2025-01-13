Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска выбили противника из села Нескучное на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что после успешных действий российских войск в Нескучном продолжается зачистка территории.

Село Нескучное расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, что делает этот участок фронта стратегически важным.

Также российские войска начали наступление северо-западней Курахова, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. По словам Рогова, продвижение в этом районе началось от населенного пункта Шевченко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ВСУ на Кураховском направлении сдалось в плен, а солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.