Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.0 комментариев
Освободивших Нью-Йорк российских бойцов наградили медалями
Пушилин наградил российских бойцов, участвовавших в освобождении Нью-Йорка
Военнослужащие 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа награждены медалями за освобождение Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.
Награды бойцам вручил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.
В ходе встречи с Пушилиным бойцы рассказали истории с поля боя. В свою очередь глава ДНР выразил надежду на отражение подобных очерков в литературе.
«Также посетил танковый батальон 9-й бригады. Настроение у парней приподнятое, настрой боевой. Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой», – отметил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о значении освобождения Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.