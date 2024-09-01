  • Новость часаПВО уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области
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    Как Россия построила защиту от украинских БпЛА
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 19:40 • Новости дня

    Освободивших Нью-Йорк российских бойцов наградили медалями

    Пушилин наградил российских бойцов, участвовавших в освобождении Нью-Йорка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие 9-й бригады отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа награждены медалями за освобождение Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

    Награды бойцам вручил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

    В ходе встречи с Пушилиным бойцы рассказали истории с поля боя. В свою очередь глава ДНР выразил надежду на отражение подобных очерков в литературе.

    «Также посетил танковый батальон 9-й бригады. Настроение у парней приподнятое, настрой боевой. Пожелал им дальнейших успехов и вручил отличившимся часы с правильной символикой», – отметил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о значении освобождения Нью-Йорка (Новгородского) в ДНР.

    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    30 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России

    Силуанов: Экономика России развивается более высокими темпами, чем ожидалось

    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам, сообщил на канале «Россия-24» глава Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, за первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% ВВП, что является очень хорошим показателем, передает ТАСС.

    «Растут инвестиции – порядка 8%, растут реальные располагаемые доходы населения», – добавил Силуанов.

    Министр также отметил, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры.

    «Доходы в этом году выросли почти на 5 трлн рублей, если точнее – на 4,7 трлн рублей, что является показателем выше, чем в соответствующий период прошлого года», – подчеркнул он, уточнив, что это связано с ростом нефтегазовых доходов и доходов от внутренней экономики.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

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    31 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины.

    «Нет сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», – указано в заявлении на сайте российского МИД.

    Ведомство призвало всех ответственных правительств и профильных международных структур выступить с решительным осуждением жестокого теракта, а также публично дистанцироваться от киевского режима.

    Ранее СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    31 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    СК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район

    Tекст: Александра Юдина

    Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки ВФУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Следственный комитет.

    В Telegram-канале СК указано, что уголовное дело возбуждено по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46 человек.

    Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    30 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Основательница Wildberries Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

    Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России – и традиционно первое место в нем заняла Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 5,5 млрд долларов, передает ТАСС.

    Второе место заняла Татьяна Литвиненко, получившая значительную часть своего состояния после раздела активов с супругом.

    Третью строчку рейтинга заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова.

    В топ-5 также вошли Елена Батурина, президент компании Inteco Management, и Наталья Луценко, контролирующая крупный агрохолдинг.

    Первую десятку рейтинга дополнили вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган, дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун, супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева и гендиректор «ИНК-капитал» Марина Седых.

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    30 августа 2024, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ

    Эксперт Ивашов оценил влияние экспортных ограничений Китая на производство беспилотников на Украине

    Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украина больше зависима от китайских комплектующих, чем Россия. Однако в результате экспортных ограничений Китая ни одна из стран не окажется отрезана от необходимых товаров, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Николай Ивашов. Ранее на Украине пожаловались на то, что новые экспортные ограничения Китая на компоненты к БПЛА будут введены после 1 сентября, что приведет удорожанию дронов.

    «Украина в большей степени, чем Россия, зависима от китайских комплектующих для БПЛА. Поэтому новые экспортные ограничения, введенные Поднебесной, затронут ее сильнее», – сказал Николай Ивашов, официальный представитель компании «Флай Дрон».

    По его словам, «для украинской стороны это достаточно чувствительный удар». «У нас же уровень возможностей промышленности больше, а уровень импортозамещения и локализации производства выше», – добавил он. Аналитик также указал на «новые правила игры, способные дополнительно простимулировать рост всех этих показателей».

    «При этом надо понимать, что на сегодня в мире практически нет таких ограничений, которые нельзя бы было так или иначе обойти. Иными словами, ни мы, ни они от необходимых комплектующих отрезаны не будем. Но вот только цена вопроса возрастет», – признает собеседник. Резюмируя, Ивашов напомнил, что «в глобальном беспилотье почти все может иметь двойное назначение».

    О том, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на командира тактической группы аэроразведки ВСУ Роберта Бровди (Мадяр). Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    Бровди отметил, что украинские дроны собираются только из китайских комплектующих, поэтому после введения запрета у Украины «будет все меньше и меньше». «Я думаю, что эти ограничения станут одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях», – считает Мадяр.

    После начала российской спецоперации Китай неоднократно вводил ограничения на поставку своей продукции, которая может использоваться в военных целях. Осенью прошлого года под запрет попали поставки за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и «продвинутые» компоненты БПЛА, в том числе тепловизоры.

    Военный эксперт Василий Кашин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также отмечал, что от китайских компонентов к беспилотникам зависят все. Однако, по его мнению, ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база.

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    29 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Власти Нигера захотели назвать одну из улиц в честь Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из улиц в крупнейших городах Нигера Ниамее и Зиндере может получить имя президента России Владимира Путина, сообщили мэры этих двух городов Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу.

    Муниципальные власти Нигера выразили готовность назвать одну из улиц в честь российского лидера, чтобы выразить России благодарность за поддержку в трудные времена, заявил Маман Иссуфу передает ТАСС.

    Вместе с тем в Ниамее рассматривается вопрос создания парка дружбы Нигера и России, сообщил мэр города Бубакар Сумана Гаранке.

    В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне.

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    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

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    31 августа 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе населенного пункта Чернетчина Сумской области, сообщает Минобороны.

    Пункт дислокации был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий в 30 км юго-восточнее города Сумы. После подтверждения цели было принято решение нанести высокоточный ракетный удар, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены два грузовых автомобиля, две машины повышенной проходимости, автобус для перевозки личного состава и до 35 украинских военнослужащих.

    За неделю ВС России нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ.

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    31 августа 2024, 15:55 • Новости дня
    Семейный фестиваль «Безопасная цифра» завершился в Гостином Дворе

    Tекст: Александра Юдина

    На площадке форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе состоялся семейный фестиваль «Безопасная цифра», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде совместно с Комплексом социального развития города Москвы.

    Программа фестиваля, ориентированного на семейное посещение в рамках Года семьи, была посвящена цифровой гигиене, профориентации в ИТ-сфере, киберугрозам и методам защиты детей в онлайн-среде.

    Гостей мероприятия приветствовал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

    «Комфортная и безопасная среда для жизни – одна из национальных целей развития, которую поставил президент Владимир Путин. В современном мире создание такой среды невозможно без такого значимого аспекта, как кибербезопасность», – отметил он.

    Чернышенко напомнил, что правительство поддерживает программы по развитию цифровых навыков у детей и молодежи, а также обеспечивает безопасность Интернет-среды.

    «Сегодня как никогда важно, чтобы государство и общество вместе работали над построением безопасного цифрового пространства», – подчеркнул вице-премьер.

    Согласно данным социологического исследования, которые привела уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, пока что российские подростки оценивают безопасность Интернета на 7,4 балла из 10.

    «Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами, которые приносит стремительно развивающийся цифровой мир. Важно, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих близких от угроз в онлайн среде», – заметила детский омбудсмен.

    Мария Львова-Белова призвала участников фестиваля Альянса делиться полученными знаниями в школах, родительских сообществах, со своими близкими и друзьями.

    Фестиваль открыл уникальный нейросетевой концерт, объединивший мастерство человека с современными технологиями. Профессиональные музыканты и девять Яндекс Станций исполнили классические произведения Чайковского, Дворжака, Грига, Бизе и Глинки вместе, как настоящий оркестр.

    Детский творческий коллектив «ГРАНИ» под руководством Елены Скляровой и Валерия Сорокового представил трогательный танцевальный номер о преемственности поколений под гимн Года семьи.

    Гости фестиваля поучаствовали в ИТ-квизах, онлайн-уроках, викторинах, мастер-классах, узнали о разработанных компаниями Альянса решениях для защиты детей в Интернете, стали зрителями технологичных перформансов и нового театрального проекта Альянса — иммерсивного спектакля «Киберсуд».

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    1 сентября 2024, 18:20 • Новости дня
    Умер народный артист России Кудинович

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России актер Алексей Кудинович скончался 1 сентября на 74-м году жизни, сообщили в Малом театре.

    В театре вспоминают Кудиновича как одного из артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения, передает ТАСС. Там назвали смерть актера большой утратой и выразили соболезнования родным и близким артиста.

    Кудинович родился в 1951 году, в 1973 году окончил ВТУ им. М. С. Щепкина, после чего был приглашен в труппу Малого театра. За 50 лет работы в театре он исполнил порядка 70 ролей, в том числе роли Мерлюша в «Таинственном ящике» Петра Каратыгина, Ферапонта в «Трех сестрах» Антона Чехова, купца Восмибратова в комедии «Лес» Александра Островского и многие другие.

    Накануне стало известно о смерти советского и белорусского актера театра и кино Георгия Малявского.

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    30 августа 2024, 07:21 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 18 украинских дронов над территориями Брянской, Калужской, Белгородской областей и Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что над Брянской областью было сбито 11 БПЛА, еще четыре беспилотника были уничтожены над Калужской областью. Два беспилотника были ликвидированы над территорией Республики Крым, а один – над Белгородской областью.

    Ранее системы ПВО за час уничтожили восемь украинских БПЛА над Брянской областью.

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    1 сентября 2024, 15:18 • Новости дня
    Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Минобороны: Российские вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в курском приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи российских вертолетов Ка-52М ударили ракетами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, в результате личный состав и техника ВСУ были уничтожены, передает ТАСС.

    Ранее «Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Курском приграничье.

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    1 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 отложили до утра

    МЧС: Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 отложили до утра

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели приостановили до утра понедельника поисковую операцию на месте крушения вертолета Ми-8, сообщило МЧС России.

    По информации ведомства, семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю возобновят поиски с наступлением рассвета, передает ТАСС.

    Как сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в поисках пешим порядком участвовали спасатели различных ведомств, егеря лесного хозяйства и волонтеры. Из-за циклона, тумана и сильного дождя авиация не могла быть задействована, добавил он.

    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке 31 августа. Обломки пропавшего вертолета были найдены в воскресенье, 1 сентября. Обнаружены тела 17 погибших в катастрофе.

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    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

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    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

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    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

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    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Национализм оказался лучшим другом глобализма

      Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Бежавшие либералы повторяют путь предателей

      Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      ОПЕК ждут новые бунты

      Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

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    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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