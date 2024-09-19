Определены победители федерального конкурса «Научная Вселенная»

Tекст: Валерия Городецкая

Среди победителей – ребята из Барнаула, Братска, Владивостока, Железногорска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Петербурга, Сургута, федеральной территории Сириус, Читы, и других городов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Всего в конкурсе приняли участие более 275 тыс. человек.

Участники конкурса предложили проекты по созданию цифровых двойников для космических аппаратов, разработали идеи по развитию инфраструктуры и улучшению экологии при помощи анализа снимков орбитальных спутников, придумали проект выведения раннеспелых сортов сои, проанализировали существующие и придумали новые способы преодоления резистентности, предложили способы утилизации шин и даже представили концепции для видеопроектов, посвященных современным российским научным достижениям.

Все 16 победителей отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный» – первый в России гражданский космодром, и будут присутствовать на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она отправит в космос аппарат Ионосфера-М, этот спутник станет частью комплекса «Ионозонд».

«Одна из приоритетных задач проекта – показать прикладной характер науки и неразрывную связь с реальным сектором экономики, а также значение науки и ученых в формировании технологического суверенитета страны», – отметил заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

Для участия в проекте необходимо было выбрать один из 8 треков: «Цифровые технологии», «Агробиотехнологии», «Гуманитарный микс», «Развитие Арктики», «Освоение космоса», «Новые источники энергии», «Климат и экология», «Генетика и персонализированная медицина», пройти 2 этапа онлайн-тестирования и предложить решение индустриальных кейсов от партнеров. Оценивали финалистов ведущие научные эксперты.

Госкорпорация «Росатом» уже второй год подряд выступает партнером проекта. Многие из решений, придуманных ребятами, могут быть использованы в атомной отрасли. «В этом сезоне мы курировали сразу два трека, приоритетных для «Росатома»: «Развитие Арктики» и «Новые источники энергии». Поддержка таких научных проектов – важное направление для госкорпорации», – отметил заместитель директора департамента коммуникаций Росатома Константин Рудер.

Наградили победителей конкурса почетные гости: заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский, директор административного департамента Роскосмоса Дмитрий Шишкин, писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель Олег Рой, руководитель направления «Энергетика» в компании «РЭНЕРА» (отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии) Алексей Нешта.

Партнерами проекта выступили Росатом, Роскосмос, РЖД, Норникель, BIOCAD, Российский квантовый центр (РКЦ), Россельхозбанк, Сбер, Qrate, Росмолодежь, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, просветительский проект «Атомариум», Кружковое движение, Фестиваль актуального научного кино «ФАНК», «Русские супергерои» BY, издательство «Манн, Иванов и Фербер».