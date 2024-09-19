Партии объявили планы на следующий электоральный цикл

Политолог Асафов: Электоральная кампания 2025 года превратится из «маркерной» в «модульную»

Tекст: Олег Исайченко

«ЕДГ-2024 стал подготовительным этапом к избирательным циклам 2025 и 2026 годов. Особенность нынешних выборов – высокая явка со средним показателем 47,1%, что выше результатов прошлых лет. Это, а также профессиональная работа избиркомов говорят о том, что для избирателей важно участие во всех этапах голосования», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Говоря об итогах выборов, он указал на то, что «КПРФ уступила свое классическое второе место в ряде выборов в заксобрания и представительные органы крупных муниципалитетов». «Эти позиции поделили другие партии, в первую очередь ЛДПР. При этом практически везде значительную победу одержала «Единая Россия», занявшая главенствующее положение в партийной гонке», – добавил он.

Как показали результаты недавнего исследования, которые привел гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, 60% россиян считают, что результатам выборов можно доверять, что в целом говорит о растущем доверии к процессу. «Лидер рейтинга партий – «Единая Россия» (39,2%), на втором месте ЛДПР (10,1%), на третьем – КПРФ (8,9%), на четвертом – «Новые люди» (6,9%), замыкает пятерку «Справедливая Россия – За правду» (3,8%). ЛДПР становится «партией второго выбора», – детализировал социолог.

При этом голосование удалось провести «чисто» благодаря консолидации общества, считает Александр Асафов, первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. «Также сыграла роль степень принятия партиями новых цифровых инструментов. Партии и кандидаты, работавшие с учетом интереса избирателей к онлайн-голосованию, имели преимущество перед тем, кто критиковал ДЭГ», – указал он.

Подходы и стратегии, которые использовались в 2024 году и доказали свою эффективность, будут использованы и в ЕДГ-2025, а сама кампания превратится из «маркерной» в «модульную», уверен эксперт. По его словам, основное внимание будет уделено работе с избирателями, их запросам и предложениям. «Результаты кампании 2025 года будут экстраполироваться на ход выборов в Госдуму 2026 года», – полагает он.

«Впервые все партии, кроме «Единой России» и «Новых людей», активно включились в борьбу за статус второй партии», – подтвердила Анна Федорова, политический консультант, эксперт ЭИСИ. «Мы видим, что КПРФ еще функционирует, но уменьшается размер фракций. В целом же в обществе наблюдается беспрецедентное сплочение по основным вопросам, а самое главное, партийные повестки похожи друг на друга», – заметила она.

Теперь партиям предстоит выстроить дальнейшую стратегию работы. Как сообщил Сергей Перминов, замсекретаря генсовета «Единой России», первый замглавы комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, партия выполнила главные задачи на политический сезон. «Это легитимность, создание фракции политического большинства, победа выдвинутых или поддержанных кандидатов», – перечислил парламентарий.

В следующих электоральных циклах «Единая Россия» намерена применять успешные практики, среди которых «социальная помощь всем нуждающимся и семьям участников СВО, взаимодействие с молодежью, которая хочет идти в политику, развитие муниципалитетов и регионов в рамках задач, сформулированных президентом, формирование новых образовательных подходов к работе партийных институтов».

В свою очередь ЛДПР планирует продолжение предвыборной кампании Леонида Слуцкого на выборах президента, пояснил Станислав Наумов, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме. «В целом мы выиграли больше тысячи мандатов по всей стране на уровне муниципального самоуправления. Это колоссальная победа ЛДПР в ее движении к победе на следующих парламентских выборах 2026 году», – заметил депутат. Он также выразил уверенность в том, что к выборам в Госдуму партия преодолеет «любые барьеры» и станет «второй по величине фракцией» в Госдуме.

Между тем, по словам Виктора Царихина, секретаря центрального комитета КПРФ, в планах партии на грядущих год внесение законотворческой инициативы в избирательный кодекс и сохранение позиций главной оппозиционной силы. «Также продолжим широкую профессиональную подготовку кадров, это наша ежедневная работа», – уточнил политик.

Александр Даванков, зампредседателя партии «Новые люди», депутат Мосгордумы, назвал итоги партии «хорошим результатом». «В региональные парламенты мы взяли восемь мандатов. Также у нас одна победа на выборах в Мосгордуму, в гордумы прошли 12 наших депутатов из Кургана, Пензы, Челябинска, Благовещенска и Южно-Сахалинска. В муниципальных выборах мы активно участвовали в Ленинградской области: 36 наших новых муниципальных депутатов и 39 – в Петербурге. В Новой Москве у нас три новых муниципальных депутата. Мы планируем улучшить результаты в 2026 году на выборах в Госдуму», – перечислил он.

Для «Справедливой России» это была сложная кампания, но партия подтвердила статус парламентской, набрав 22 мандата, сообщила Анастасия Павлюченкова, секретарь президиума центрального совета партии по работе с молодежью, внутренним коммуникациям и образовательным проектам. В партии заявили о готовности участвовать в выборах 2025 и 2026 годов.

Напомним, в России 8 сентября завершился Единый день голосования, в рамках которого прошло около 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В них приняли участие 20 партий из 24. По итогам выборов было замещено более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов. Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая кампания подтвердила сплочение и стойкость россиян.