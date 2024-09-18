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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    18 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 21:14 • Новости дня

    Ганчев: Дрон ВСУ ударил по карете скорой помощи в Харьковской области

    Ганчев: Дрон ВСУ ударил по карете скорой помощи в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в поселке Таволжанка в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    ВСУ использовали для атаки FPV-дрон, он ударил по карете скорой помощи, ехавшей по Таволжанке, сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Водитель получил ранения нижних и верхних конечностей, ему оказали первую помощь и эвакуировали в больницу.

    18 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    «Думаю, что нет», – заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

    Она объяснила, что ее задача – управлять Мексикой, и ее ответственность находится там. Шейнбаум не исключила, что поедет на некоторые международные мероприятия, но «путешествовать» много не будет, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнула, что курс внешней политики определен конституцией Мексики, который предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов.

    Инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин.

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    18 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

    Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    @ MICHAL CHWIEDUK/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боксер Александр Усик стал своего рода символом Украины. И его задержание в польском аэропорту аккурат после ссоры Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским – неслучайность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

    Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

    Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

    Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

    Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

    «Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

    Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области

    Очевидцы сообщили о 15 дронах в Тверской области

    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Торопец в Тверской области в ходе атаки дронов заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщила дочь местного жителя.

    В ходе атаки осколки посекли не только базу с боеприпасами, но и несколько жилых домов Торопца и соседних деревень, в том числе деревню Знаменское, сказала собеседница «Газеты.Ru».

    Она добавила, что ее отец проснулся от взрывов, взял документы, в этот момент в дом прилетел осколок дрона. У мужчины зафиксированы ранения лица и тела. Тяжело пострадавших эвакуировали в больницу.

    Остальных же отправили в поселок Плоскошь в Торопецком районе.

    До этого глава региона Игорь Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация.

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    18 сентября 2024, 14:08 • Новости дня
    Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки

    Folha de S.Paulo: Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки

    Зеленский отменил встречу с латиноамериканскими лидерами из-за страха низкой явки
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил встречу с лидерами стран Латинской Америки, которая должна была состояться в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-27 сентября, испугавшись низкой явки.

    Как пишет бразильская газета Folha de S.Paulo, лишь небольшое число латиноамериканских лидеров приняли приглашения, которые были направлены руководством Украины в конце августа, передает ТАСС. Среди тех, кто подтвердил участие в мероприятии, был лидер Гватемалы Бернардо Аревало.

    По данным издания, Зеленский планировал, что эта встреча «продемонстрирует символическую поддержку Киева странами региона». Он также хотел обсудить возможности участия стран Латинской Америки в «восстановлении Украины» после завершения конфликта.

    Ранее избранный президент Мексики отказалась посетить Украину.

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    18 сентября 2024, 15:57 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области
    ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской области задержали уроженца города Бердска Новосибирской области, он готовил террористический акт, сообщили в белгородском управлении ФСБ.

    Подозреваемый установил контакт с одним из запрещенных в России украинских вооруженных формирований, он закупил самодельное взрывное устройство по их указанию, сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что мужчина намеревался подорвать один из административных объектов в Белгородской области.

    Мужчину задержали с поличным при подготовке теракта. Дело завели по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатки. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ведутся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и причастных.

    Ранее ФСБ задержала в Севастополе подозреваемого, готовившего подрыв железнодорожного моста по заданию украинских спецслужб.

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    18 сентября 2024, 18:55 • Новости дня
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    Захарова ответила фразой «слабоумие и отвага» на слова Столтенберга об ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который отверг «красные линии» для ударов ВСУ по России, можно охарактеризовать фразой «слабоумие и отвага», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Есть такое выражение – «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», – сказала Захарова в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

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    18 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    Украинского боксера Усика отпустили после задержания в Кракове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского боксера Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту польского Кракова, сообщил после разговора со спортсменом Владимир Зеленский.

    Зеленский в Х (ранее Twitter, заблокирован в России) написал, что с Усиком все в порядке, его отпустили, передает ТАСС.

    Также он сообщил, что поручил МИД и МВД Украины разобраться в инциденте в аэропорту Кракова.

    Сам Усик объяснил недоразумением ситуацию с задержанием в Польше. Он в сториз в Instagram (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) поблагодарил украинских дипломатов за поддержку, а также выразил уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, передает РИА «Новости».

    Ранее в МИД Украины заявили, что намерены выразить протест Польше из-за задержания Усика.

    Об аресте Усика в аэропорту польского Кракова сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

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    18 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Чешский генерал: Зеленский не учитывает реальную ситуацию и возможности Украины

    Генерал Шандор: Украина не сможет вернуть себе утраченные территории

    Чешский генерал: Зеленский не учитывает реальную ситуацию и возможности Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию.

    Как сообщает Parlamentní listy, бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, включая Крым. В интервью изданию Шандор отметил, что президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на необходимости ухода России с подконтрольных ей территорий, передает РИА «Новости».

    Однако, по его словам, это требование является нереалистичным, поскольку Украина не обладает достаточной военной мощью для его выполнения. Шандор также подчеркнул, что на данный момент нет дипломатического, экономического или санкционного давления, которое могло бы заставить Россию покинуть эти территории.

    Он добавил, что подобные заявления Зеленского не учитывают реальную ситуацию и возможности Украины в нынешних условиях. Генерал высказал сомнение в том, что международное сообщество приложит дополнительные усилия для изменения этой ситуации в пользу Украины.

    Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Запад не смог помочь Киеву захватить Крым, несмотря на тщательную подготовку с использованием самых современных военных симуляторов.

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    18 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 400 человек
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении в последние сутки потеряла свыше 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    За этот период ВСУ также потеряли 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе немецкий Leopard, пять БМП, БТР и 15 бронемашин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла за сутки четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей.

    Группировка «Север» продолжила наступление, она поразила формирования 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

    Группировка отразила четыре контратаки в сторону Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, сорвала попытки атак в сторону Ольговки и Борок.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, восемь человек взяты в плен, уничтожены две БМП, две боевые бронированные машины и автомобиль.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены четыре попытки украинской армии пройти через российскую границу в сторону Веселого и Медвежьего. В этой зоне ВСУ потеряли до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, две БМП CV-90 шведского производства, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 1004-й бригады охраны, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны у Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ у Беловод, Глухова, Кондратовки, Катериновки, Малушино, Могрицы, Мазевки, Новоивановки, Обод, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Степного, Шалыгино, Хотеня и Юнаковки.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 600 человек, 121 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронированных машин, 457 автомобилей, 107 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.

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    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

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    18 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время вторжения украинских оккупантов в Курской области не уничтожали немецких танков, в последние сутки российские военные ликвидировали одну такую машину, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на сводку Министерства обороны России, в которой в числе уничтоженных украинских машин за сутки указан танк Leopard.

    «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», – подчеркнул военный корреспондент.

    Минобороны указывало, что в числе уничтоженной за этот период техники оказался еще один танк, пять БМП, включая две CV-90, БТР и 15 боевых бронированных машин.

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    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

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    18 сентября 2024, 04:05 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Руденя: В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, ситуация находится на контроле сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Руденя сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы, идет работа по локализации пожара.

    Ранее силами ПВО и РЭБ ночью были сбиты и подавлены семь БПЛА в Смоленской области.

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      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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