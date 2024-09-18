Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Экс-госминистр Грузии заявил о «полном крахе евроатлантического пространства»
Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов, известный режиссер Георгий Хаиндрава заявил о «завершении эпохи евроатлантического пространства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Закончилась идея евроатлантического пространства. Полным крахом», – сказал он телекомпании «Маэстро».
По его словам, «американский политический класс полностью деградировал, сровняв с землей все идеалы, на которых были основаны США, а Евросоюз превратился в бюрократическое болото, где взяточник сидит на взяточнике».
«США находится в руках престарелых мошенников. Их элита напоминает мне черненковский период в СССР, – сказал Георгий Хаиндрава. – Там все протухло».
Бывший Госминистр сказал, что «США не оставили на Земле континента, где они не пролили кровь».
Он считает, что в ЕС и в США «выступают против «Грузинской мечты» потому, что правящая партия Грузии не танцует под их дудку в отличие от местной оппозиции, которым хозяева регулярно говорят: «Цыц!».
По его словам, «особенно явно виден крах евроатлантического пространства на Украине».