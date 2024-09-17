Эксперт объяснил доверие россиян к институту выборов

Правозащитник Брод: Граждане высоко оценили эволюцию избирательного законодательства и его адекватное применение

Tекст: Олег Исайченко

«Несмотря на постоянные попытки недружественных стран дискредитировать избирательный процесс в России, данные социологических опросов последних лет свидетельствуют о росте доверия населения нашей страны к организации выборов и их итогам», – считает Александр Брод, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель «Ассоциации НОМ».

По его словам, большая часть опрошенных позитивно воспринимает и новые формы электоральных кампаний – дистанционное электронное голосование (ДЭГ), многодневка, а также сервис «Мобильный избиратель». «Эти инновации позволяют выразить свое мнение максимально комфортно, безопасно, без привязки к конкретному участку. Граждане высоко оценили эволюцию избирательного законодательства и его адекватное применение на практике», – указал член СПЧ.

«Значительную роль в повышении доверия населения к голосованиям разного уровня сыграло также развитие института общественного контроля, который включает в себя многотысячную армию электоральных экспертов, наблюдателей, волонтеров. Этот механизм стал надежным заслоном для возможных нарушений и провокаций, распространения недостоверной информации», – продолжил спикер.

Брод напомнил, что апрельский опрос этого года в США показал: 36% избирателей до сих пор не уверены в объективности итогов прошлых выборов президента своей страны. «Мы помним проблемы с голосованием по почте, большой объем неучтенных мнений, технические сбои, недопуск международных наблюдателей на участки. При этом обилии проблем на выборах и потере доверия со стороны населения определенные политические круги Запада пытаются поучать Россию в сфере организации избирательного процесса. На этом фоне им стоит задать до боли простой вопрос: а судьи кто?» – резюмировал Брод.



Во вторник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса граждан об отношении к голосованию. «Россияне высоко оценивают прозрачность и честность выборов: 37% убеждены, что результатам можно полностью доверять, 23% допускают незначительные нарушения, не влияющие на итоги голосования. То есть большинство (60%) россиян исключают недостоверность результатов», – говорится в исследовании.

Что касается цифровых сервисов, то 75% россиян осведомлены о возможностях системы «мобильный избиратель», с помощью которой можно голосовать не только по месту прописки, но и на любом избирательном участке. Также 53% респондентов одобряют внедрение ДЭГ.



Напомним, в России 8 сентября завершился Единый день голосования, в рамках которого прошло около 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В них приняли участие 20 партий из 24. По итогам выборов было замещено более 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов. Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая кампания подтвердила сплочение и стойкость россиян.