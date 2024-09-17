Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.

«И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.

«Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.

Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.

«Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.