  • Новость часаВоенный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    17 сентября 2024, 16:39 • Новости дня

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская сторона по всем рейтингам опережает всех кандидатов в Евросоюз, однако это не является определяющим для Брюсселя, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.

    «И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.

    «Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.

    Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.

    «Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.

    14 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
    Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
    @ Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, заявил почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

    «Сразу после завершения выборов (26 октября), когда зачинщики войны будут осуждены, а виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы и извинимся за то, что по заданию (извне) предательское «Национальное движение» окутало в 2008 году в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.

    Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.

    По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.

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    16 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    Под президентом Молдавии в прямом эфире зашатался стул

    Президент Молдавии застала землетрясение в прямом эфире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Молдавии Майя Санду в ходе выступления в прямом эфире застала землетрясение, эпицентр которого залегал в Румынии, кадры случившегося опубликовал телеканал Moldova1.

    Санду была гостьей одной из телепрограмм, когда произошло землетрясение. «У нас что-то интересное происходит, это у нас премьера – землетрясение в прямом эфире. Надеюсь, это какое-то хорошее предзнаменование», – пошутила ведущая.

    Тем временем в Сети иронизируют: «Так откровенно еще ни под кем стул не шатался!»

    В понедельник в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2 в румынской сейсмической зоне Вранча, в уезде Бузэу юго-востоке страны, передает ТАСС. Толчки ощущались в соседних странах: Болгарии, Молдавии и на Украине.

    Накануне землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Сальвадора.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 14:59 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии Кобахидзе назвал заказчиков войны-2008

    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008
    @ Jacob King/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Внешние силы были заказчиками войны-2008, а экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» – исполнителями, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мирное восстановление территориальной целостности Грузии является одной из главных национальных задач. Выполнить ее можно только примирением и на условиях взаимного покаяния (грузин и осетин)», – заявил глава правительства Грузии.

    По его словам, «управляемый извне режим Михаила Саакашвили совершал целенаправленные шаги – восстановил границы Юго-Осетинской автономной области, провел альтернативные сепаратистские президентские выборы в Цхинвальском регионе».

    Также, как сказал Ираклий Кобахидзе, «были агрессивная риторика, непрекращающиеся военные провокации, наконец, бомбардировка Цхинвали 7 августа».

    «Это принесло тяжелейшие итоги для нашей страны – погибло более 400 военных и мирных граждан, 30 тыс. человек стали беженцами, Грузия потеряла 20% своих территорий, был нанесен тяжелейший урон доверию между грузинами и осетинами», – сказал премьер-министр.

    Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «на фоне предательства тогдашних властей грузинская армия сохранила честь грузинского государства» и «героически сражалась».

    «Единое национальное движение» выполнило в 2008 году задание извне и начало войну», – отметил он.

    По словам Ираклия Кобахидзе, лидеры этой партии «также в ответе за гибель за Родину грузинских героев, как и их непосредственные убийцы».

    Премьер-министр Грузии подчеркнул, что Тбилиси «не намерен извиняться перед теми, кто убивал и пытал грузинских героев».

    «В первую очередь мы сами должны извиниться перед семьями наших героев за то, что в свое время допустили к власти зачинщика войны Саакашвили и его окружение», – сказал он.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам. Позднее грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление Иванишвили.

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    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

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    16 сентября 2024, 05:55 • Новости дня
    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием

    Боррель подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России

    Боррель раскритиковал ограничения на удары ВСУ по России европейским оружием
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ некоторых стран Европы позволить вооруженным силам Украины наносить удары европейским оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель заявил, что ЕС принял на себя обязательство оказать Киеву всю возможную помощь в «обороне». «Оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. Таким образом, «единой позиции ЕС по этому вопросу нет», сказал Боррель.

    Он полагает, что «нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней». Боррель считает, что позиция ЕС «подрывает доверие» к «решимости» Европы «поддерживать Украину». Боррель призвал продолжить обсуждение данной темы на Генассамблее ООН на следующей неделе.

    При этом он считает, что разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России не следует считать «вступлением в войну с Россией» или «подливанием масла в огонь».

    Напомним, президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории. В итоговом заявлении после их пятничной встречи не оказалось слов о разрешении ВСУ наносить удары западными ракетами вглубь территории России. На днях президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием будут означать войну НАТО с Россией.

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    15 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Грузинская оппозиция назвала «предательством» готовность властей извиниться перед осетинами за войну
    Грузинская оппозиция назвала «предательством» готовность властей извиниться перед осетинами за войну
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция назвала «постыдным» и «предательским» заявление почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Секретарь саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили заявил, что «эта позиция является крайне предательской и постыдной». По его словам, «такие заявления подрывают политику непризнания «оккупированных Россией» Абхазии и Южной Осетии».

    «На выборах в парламент 26 октября мы дадим политический ответ Бидзине Иванишвили за это», – сказал Чиаберашвили. Со своей стороны, один из лидеров партии «Ахлеби» («Новые») Николоз Гварамия сказал, что «этим заявлением Грузия обесчещена». «Такие заявления льют воду на мельницу врага, извращая историю», – заявил Гварамия.

    Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам.

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    16 сентября 2024, 13:52 • Новости дня
    Власти заявили об оскорблении грузинского народа главой комитета по иностранным делам Бундестага
    Власти заявили об оскорблении грузинского народа главой комитета по иностранным делам Бундестага
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Власти Грузии отказали в аудиенциях прибывшему в Тбилиси в понедельник главе комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлю Роту из-за «оскорблений грузинского народа», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Этот человек оскорбил народ Грузии, поэтому у нас нет никакого желания встречаться с ним», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, «по всей вероятности, Рот вновь прибыл в Тбилиси для встреч с выстраивающейся к нему в очередь грузинской оппозицией».

    Как отметил Шалва Папуашвили, ранее немецкий парламентарий «оскорбил избранные народом власти Грузии, оскорбил Грузинскую церковь, оскорбил грузинскую демократию».

    «К сожалению, Михаэль Рот до сих пор не высказал сожаление по поводу своих действий», – заявил он.

    По словам председателя парламента Грузии, «в целом, когда иностранный политик приезжает в Грузию поддерживать оппозицию, это является вмешательством во внутренние дела и в избирательную кампанию» по выборам парламента 26 октября.

    Глава высшего законодательного органа Грузии сказал, что «если бы иностранные политики посещали бы Германию с такими целями, это вызвало бы большой скандал».

    «Некоторые европейцы позволяют себе смотреть на маленькие страны свысока. С чем-то мы примиряемся до определенного уровня, но в наших силах говорить об этом публично, и мы это сделаем», – заявил председатель парламента Грузии.

    Рот участвовал весной в акциях протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» и оскорбительно высказывался в адрес ГПЦ, которая якобы тормозит евроинтеграцию страны. Он также назвал правящую партию «Грузинская мечта» «грузинским кошмаром».

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    17 сентября 2024, 13:01 • Новости дня
    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС

    Кая Каллас возглавила внешнюю политику ЕС вместо Жозепа Борреля

    Эстонка Кая Каллас сменила Борреля на посту главы внешней политики ЕС
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-премьер Эстонии Кая Каллас, известная своей антироссийской позицией, заменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, она займет должность с 1 декабря.

    Как сообщает РБК, Каллас назначена новым верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, объявившая об этом изменении, продолжает второй срок на своем посту.

    Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, известна своей антироссийской позицией и поддержкой Украины. Она возглавляла эстонское правительство с января 2021 года по июль 2024 года, став первой женщиной на этом посту.

    Во время ее руководства стало известно, что ее муж владел долей в компании, осуществляющей грузовые перевозки между Эстонией и Россией.

    Полномочия Жозепа Борреля истекают 1 декабря, и Каллас готовится приступить к исполнению своих обязанностей на новом посту. Ее назначение может повлиять на дальнейшее развитие внешней политики ЕС, особенно с учетом ее известных политических взглядов.

    Напомним, в июле Каллас и кабинет министров страны ушли в отставку. В контексте международных отношений Каллас заявила, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».


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    17 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии

    Фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024–2029 годы

    Фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии на 2024-2029 годы, включая еврокомиссаров по обороне и космосу, расширению ЕС и реконструкции Украины, их должен утвердить Европарламент.

    В Брюсселе назначенный председатель ЕК обнародовала новый состав комиссии на период с 2024 по 2029 год, передает ТАСС.

    Новые еврокомиссары должны приступить к своим обязанностям с 1 ноября, если их кандидатуры будут утверждены Европарламентом. Среди новых постов, учрежденных в составе комиссии, выделяются еврокомиссар по обороне и космосу и еврокомиссар по расширению ЕС и реконструкции Украины.

    Литовский депутат Европарламента Андрюс Кубилюс займет пост еврокомиссара по обороне и космосу. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и повышением обороноспособности ЕС. Также Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне должность вице-президента ЕК по индустриальной стратегии, ответственным за процветание и экономическую безопасность ЕС.

    Кроме этого, Марта Кос из Словении станет еврокомиссаром, ответственным за расширение ЕС и поддержку Украины. Кос намерена сосредоточиться на помощи Украине и Восточному партнерству. Испанка Тереса Рибера, по словам фон дер Ляйен, станет вице-президентом Еврокомиссии, ответственной за конкуренцию и реализацию «Зеленого соглашения» по декарбонизации экономики.

    Дан Йергенсен, датский министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики, с 1 ноября займет должность еврокомиссара по энергетике. Он будет работать над снижением цен на энергию и будет активно инвестировать в зеленую энергетику. Фон дер Ляйен подчеркнула, что он станет первым комиссаром, который будет также отвечать за вопросы жилищного хозяйства, включая энергоэффективность, инвестиции и строительство.

    Австриец Магнус Бруннер, ранее занимавший должность министра финансов, 1 ноября займет пост еврокомиссара по внутренним делам и миграции. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Бруннер будет сосредоточен на реализации пакта о предоставлении убежища и миграции, а также на укреплении границ Евросоюза. Кроме того, он займется разработкой новой стратегии внутренней безопасности.

    Назначение Бруннера на этот пост стало частью инициативы по обновлению состава Европейской комиссии. Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в его способности справиться с поставленными задачами благодаря опыту и профессионализму.

    Напомним, фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию. Для достижения этой цели она обратилась к руководству ряда стран ЕС с просьбой заменить мужских кандидатов на женщин. Кроме того, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок, что даст ей возможность продолжать реализовывать свои инициативы.

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    17 сентября 2024, 11:39 • Новости дня
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Санкции США в отношение граждан Грузии «оскорбительны», заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Судя по всему, неформальное влияние очень сильно в Америке, стране-партнере Грузии. В санкциях объединили должностых лиц МВД и лидеров (ультраконсервативной пророссийской платформы) Alt-Info («Альт-инфо»). Это оскорбление полиции, оскорбление института (полиции) и попытка оказать влияние на волю граждан Грузии» перед выборами в парламент 26 октября, заявил он.

    По его словам, американские санкции направлены на «вмешательство в выборы».

    «С приближением выборов в парламент мы ожидаем еще более жестких реакций», – отметил Мамука Мдинарадзе.

    Минфин США санкционировал должностных лиц МВД, а Госдеп США принял визовые ограничения против свыше 60 грузинских граждан и членов их семей, чьи имена не раскрываются. Причина, по мнению Вашингтона, – «подрыв основных свобод, включая свободу выражения мнений».

    В список санкционированных внесены глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Кроме того, в перечне лидеры ультраконсервативной пророссийской платформы Alt-Info Зураб Махарадзе и Константин Моргошия.

    Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа назвал санкции США «комичными». «Нас этим не запугать, мы защищаем интересы нашей страны», – сказал он.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2024, 10:01 • Новости дня
    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума

    Евросоюз импортировал российского СПГ на 565,7 млн евро в июле

    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Импорт российского сжиженного природного газа Евросоюзом в июле достиг 565,7 млн евро, что является максимальным показателем с конца зимы, благодаря увеличению закупок Испанией и Нидерландами.

    Как сообщает РИА «Новости», Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму 565,7 млн евро, что является максимальным уровнем с конца зимы. В месячном и годовом выражении импорт вырос примерно на 13,5%. Испания стала главным покупателем, увеличив закупки в 2,3 раза до 240,8 млн евро, а Нидерланды повысили импорт на четверть до 57,2 млн евро.

    Франция, являясь вторым по величине импортером российского СПГ, сократила свои закупки на 11%, доведя их до 210,4 млн евро, в то время как Бельгия уменьшила импорт вдвое до 47,7 млн евро. В целом за первые семь месяцев года Евросоюз закупил у России СПГ на 4 млрд евро против 5,5 млрд годом ранее. При этом доля российского СПГ в общем объеме поставок в ЕС выросла до 18,6% с 13,3% из-за уменьшения импорта из других источников.

    В то же время доходы США от экспорта СПГ в ЕС в июле снизились до 791,4 млн долларов, что является минимумом с ноября 2021 года. Объемы поставок в ЕС упали на 18% за месяц и на треть по сравнению с прошлым годом, что привело к уменьшению доли ЕС в общих поставках СПГ из США с 51,6% в 2023 году до 44,1% в 2024 году. В результате США увеличили поставки в Азию, где доля выросла до 36%.

    Ранее сообщалось, что страны Европейского союза продолжают наращивать закупки российского газа, несмотря на заявления о будущей независимости от российских энергоресурсов.

    Однако, как заявил заместитель госсекретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайетт, ЕС сможет стать независимым от российских поставок в скором будущем. В то же время, сокращение экспорта американского газа в Европу затрудняет странам Евросоюза отказаться от российского топлива.

    Коментарии (4)
    17 сентября 2024, 15:22 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал внешнее управление причиной «уничтожения» Украины
    Премьер Грузии назвал внешнее управление причиной «уничтожения» Украины
    @ Irakli Gedenidze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Дважды приведенные извне на Украину власти стали причиной уничтожения этой страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «На Украине привели власти извне, сначала один раз, потом другой. Когда приводишь власти извне, потом надо взять ответственность за то, чтобы события в этой стране развивались правильно», – сказал он на брифинге во вторник.

    По его словам, «главное – итог. В итоге эта страна уничтожена, ее 20% территорий оккупированы, десятки тысяч украинских военных и гражданских лиц погибли, погибли более 500 детей, две трети украинской молодежи, украинских парней погибли или покинули страну. Уничтожена половина энергетической инфраструктуры Украины. Кто в ответе за это?».

    «Что касается Грузии, и нам в 2003 году извне назначили власти (в период «революции роз»), с помощью НПО», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    «Надо вести такую политику, чтобы никому не давать повод вторжения в твою страну. 7 августа 2008 года кровавый режим (экс-президента Михаила) Саакашвили начал широкомасштабные военные действия. И за этим последовало то, что последовало», – заявил глава правительства Грузии.

    «На международном уровне установлено, что режим Саакашвили 7 августа начал широкомасштабные военные действия, на что ответила Россия», – сказал грузинский премьер.


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    17 сентября 2024, 11:18 • Новости дня
    ЕК: ЕС оказал Киеву помощь на общую сумму в 118 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС с начала СВО оказал Украине помощь на 118 млрд евро, в том числе предоставил 43,5 млрд евро на военные нужды, заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

    По его словам, помощь, предоставленная Украине Евросоюзом, составляет порядка 118 млрд евро. Домбровскис добавил, что ЕС и страны-участницы собрали около 43,5 млрд евро на военную поддержку Киева, передает ТАСС.

    Он сообщил также, что ЕК работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине финансирования в размере 50 млрд долларов, что составляет примерно 46 млрд евро, подкрепленного доходами от замороженных российских активов.

    Ранее ЕС поддержал заморозку активов России на три года вместо шести месяцев.

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    16 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Грузия объяснила разницу между отношениями с Россией и с Южной Осетией

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «примирении» как о «единственном пути» восстановления территориальной целостности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, Шалва Папуашвили сказал, что «путь примирения проходит через осмысление, как мы дошли до такого, через взаимное прощение и там, где это нужно, через сожаление».

    «Россия – это вопрос деоккупации, а что касается Осетии – это вопрос примирения», – объяснил он.

    Шалва Папуашвили подчеркнул, что именно правящая «Грузинская мечта» в Страсбургском суде добилась признания «оккупации Грузии».

    «Жертвы (происшедшего) – и осетины, и грузины», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, «военные преступники, пытавшие грузинских солдат, не представляют осетинский народ, также как народ Грузии не представлял Михаил Саакашвили».

    Председатель парламента сказал, что критики заявления Бидзины Иванишвили, называющие его «постыдным» и «предательским», «тем самым весь осетинский народ объявили военным преступником».

    В свою очередь генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе расценил заявление почетного председателя как «маленький шаг к восстановлению территориальной целостности страны».

    Он не исключил, что «вскоре на этом направлении может появиться разговор о конкретике», что, по его мнению, будет воспринято оппозицией негативно.

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    17 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен укрепила позиции в ЕС после отставки Бретона

    Politico: Позиции фон дер Ляйен окрепли в ЕС после ухода критика Бретона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ухода еврокомиссара Тьерри Бретона, известного критика Урсулы фон дер Ляйен, позиции главы Еврокомиссии укрепились, что позволит ей повысить влияние на мировой арене, пишет Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

    По данным газеты Politico, уход Бретона в отставку, по мнению политиков из Европарламента, избавляет фон дер Ляйен от потенциальных проблем в ближайшие пять лет.

    Фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии с 2019 года, известна своей склонностью к централизованной власти. Уход Бретона, который был одним из возможных кандидатов на пост комиссара по обороне, позволяет ей укрепить свои позиции как влиятельного игрока на мировой арене.

    Бретон, также известный конфликтами с Илоном Маском и критикой в адрес фон дер Ляйен за ее действия в ответ на пандемию коронавируса, ранее усомнился в целесообразности ее переизбрания на второй срок. Он отмечал, что ее кандидатура была утверждена меньшинством голосов в ее собственной партии.

    Вместе с тем Politico отмечает, что фон дер Ляйен после отставки Бретона намерена повысить роль Франции в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с ней о расширении французского портфеля для нового комиссара Стефана Сежурне. Ожидается, что он займет должность исполнительного вице-президента и получит несколько других комиссарских портфелей, что даст Франции ведущую роль в политике ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тьерри Бретон объявил о немедленной отставке после того, как Урсула фон дер Ляйен предложила Франции отозвать его кандидатуру. Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. В продолжение своей политики она обратилась к ряду стран ЕС с просьбой сменить мужских кандидатов на еврокомиссаров на женщин для достижения гендерного баланса.

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