Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?5 комментариев
Премьер Грузии Кобахидзе назвал Молдавию коррумпированной страной
Грузинская сторона по всем рейтингам опережает всех кандидатов в Евросоюз, однако это не является определяющим для Брюсселя, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Практически нет ни одного рейтинга или индекса, где бы Грузия намного не опережала все страны – кандидаты в Евросоюз, а также многие государства этого объединения», – сказал Кобахидзе.
«И вот в таких условиях мы формально отстаем от Украины и Молдавии на пути европейской интеграции на полшага», – отметил глава грузинского кабмина.
«Наша общественность сделает верный вывод, почему так происходит», – добавил политик.
Грузия получила статус кандидата в члены Евросоюза в декабре прошлого года, на полтора года позже Украины и Молдавии, с которыми уже открыт переговорный процесс по вступлению.
«Молдавия вовлечена в коррупцию, там практически не осталось свободных СМИ, там нет политического плюрализма, эта страна – член СНГ, и к санкциями не присоединялась. И эта страна сейчас формально на полшага опережает Грузию», – заявил премьер-министр.