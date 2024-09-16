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    Зачем США нужна фальшивка о «поставках иранских ракет России»
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    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    7 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    16 сентября 2024, 02:24 • Новости дня

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В частности, сообщается о взрывах в городе Кривой Рог, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога также объявлена в Киеве и Киевской области, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы произошли и в Киевской области Украины.

    14 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

    Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден в ответ на заявления президента России Владимира Путина о последствиях решения разрешить Киеву бить западным дальнобойным оружием по России заявил, что не думает много о российском лидере.

    «Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

    Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (0)
    14 сентября 2024, 16:01 • Новости дня
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    @ Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Голливудский актер Майкл Дуглас заявил: ему жаль, что Россию пока нельзя атаковать натовскими ракетами из-за страха перед ядерной угрозой.

    Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».

    Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.

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    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    14 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители украинских властей вели переговоры с террористами, чтобы привлечь их для противостояния с российской армией, турецкое издание Aydinlik опубликовало фото с переговоров.

    Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.

    По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 дронов.

    Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.

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    13 сентября 2024, 09:58 • Новости дня
    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе

    Греция сообщила о влиянии российских ударов по Украине на рынок электроэнергии ЕС

    Греция обвинила Россию в росте цен на электричество в Европе
    @ Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Греция заявила, что российские удары по украинской инфраструктуре и требования Киева к европейским странам о помощи способствовали удвоению цен на электричество в Юго-Восточной Европе этим летом.

    Как сообщает Financial Times, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил о значительном росте цен на электроэнергию в Юго-Восточной Европе из-за российских атак на украинскую инфраструктуру. Он обратился к Еврокомиссии с просьбой срочно решить проблему нехватки мощностей, которая привела к таким экстремальным ценам.

    Мицотакис отметил, что цены на электроэнергию в августе выросли с 60 евро за мегаватт-час до 130 евро. Это вызвано не только жаркой погодой и нехваткой воды для гидроэлектростанций, но и увеличением импорта электроэнергии Украиной, которая раньше была ее экспортером. После интенсивных бомбардировок Россией в первой половине 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти в шесть раз.

    Премьер-министр также подчеркнул необходимость лучшего контроля над рынком электроэнергии, назвав его «неконтролируемой черной коробкой». Он отметил, что существует мини-кризис в энергетике, о котором мало говорят, и призвал к политическому ответу на эту проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская энергетика поддерживается на плаву благодаря западной помощи, которая заключается в передаче оборудования вместо денежных сумм в целях восстановления энергосистемы. Однако украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает, что этой зимой жители страны могут столкнуться с долгими периодами без тепла и света, что свидетельствует о нестабильном состоянии энергетики Украины.

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    14 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    В НАТО заявили об «оправданности» дальнобойных ударов по России

    Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение киевскому режиму на использование дальнобойного оружия по целям в глубине России «оправдано с военной точки зрения», заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    «С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на  топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».

    Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.

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    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    13 сентября 2024, 23:13 • Новости дня
    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства

    Депутат Рады Княжицкий: В посольствах лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства

    В Раде заявили о «сотнях тысяч заявлений» об отказе от украинского гражданства
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В посольствах за рубежом лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства из-за прекращения оказания консульских услуг военнообязанным гражданам, сообщил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

    Он также сообщил, что люди с двойным гражданством пытаются избавиться от украинских паспортов. По его словам, причина массового отказа от гражданства Украины – прекращение оказания консульских услуг военнообязанным мужчинам по приказу МИДа, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Княжицкий сообщил, что посольства пытаются возобновить предоставление консульских услуг.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

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    15 сентября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    Bild: Зеленский предложит прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США огласит мирный план, включающий готовность Киева согласиться на прекращение огня на некоторых участках фронта и временную заморозку конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

    Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    Зеленский возложил на Байдена ответственность за свой «мирный план»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение всех пунктов его плана по завершению конфликта полностью зависит от американского лидера Джо Байдена.

    Зеленский на конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии в Киеве указал, что в его плане «немного пунктов», но каждый пункт будет зависеть от решения Байдена, передает ТАСС.

    По его словам, он не может полностью огласить свою инициативу, поскольку «дал слово» ничего не разглашать Байдену. Украинский лидер заверил, что он намерен встретиться с президентом США и представить данный план в этом месяце.

    Ранее Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

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    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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