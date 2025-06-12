Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Во Вьетнаме открылся первый корнер российских товаров в супермаркете
«Магнит» открыл первый корнер российских товаров в супермаркете во Вьетнаме
Первый специализированный корнер с российскими товарами Soul of Russia открылся в супермаркете WinMart в Ханое благодаря совместным усилиям ретейлера «Магнит» и ведущей продовольственной корпорации Вьетнама Masan Group.
Проект реализован под брендом Российского экспортного центра «Сделано в России». Торжественное открытие прошло 12 июня и было приурочено ко Дню России, передает ТАСС.
В пресс-службе ретейлера заявили: «Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке».
В корнере представлены молочные продукты, масла, колбасы, шоколад, кондитерские изделия, соусы, квас, мороженое, бакалея и сувениры народных промыслов от 30 российских производителей. Всего ассортимент включает 170 позиций.
В ответ на инициативу, 27 июня в Москве «Магнит» планирует открыть «Вьетнамский корнер» с продукцией ведущих брендов Вьетнама, чтобы содействовать культурному и торговому обмену между странами.
В мае в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, по итогам которых подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.
Ранее Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России.