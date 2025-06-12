Во Вьетнаме открылся первый корнер российских товаров в супермаркете

«Магнит» открыл первый корнер российских товаров в супермаркете во Вьетнаме

Tекст: Валерия Городецкая

Проект реализован под брендом Российского экспортного центра «Сделано в России». Торжественное открытие прошло 12 июня и было приурочено ко Дню России, передает ТАСС.

В пресс-службе ретейлера заявили: «Успешный запуск пилотного проекта Soul of Russia в WinMart откроет двери для масштабного расширения: формат планируется внедрить в 2 тысячах магазинов в Ханое, что значительно укрепит позиции российских товаров на вьетнамском рынке».

В корнере представлены молочные продукты, масла, колбасы, шоколад, кондитерские изделия, соусы, квас, мороженое, бакалея и сувениры народных промыслов от 30 российских производителей. Всего ассортимент включает 170 позиций.

В ответ на инициативу, 27 июня в Москве «Магнит» планирует открыть «Вьетнамский корнер» с продукцией ведущих брендов Вьетнама, чтобы содействовать культурному и торговому обмену между странами.

В мае в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, по итогам которых подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве.

Ранее Путин назвал Вьетнам одним из самых надежных партнеров России.