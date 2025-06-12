Американский аналитик Риттер заявил о начале падения киевского режима

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом аналитик заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, передает РИА «Новости». По словам Риттера, «военный коллапс уже произошел», а экономика на Украине фактически прекратила функционировать. Он уточнил, что киевский режим не может выплатить компенсации семьям погибших, поскольку средства на это закончились.

Риттер также отметил, что на Украине осталась острая нехватка боеприпасов и средств противовоздушной обороны, а российская авиация получила преимущество в небе. «Не осталось боеприпасов, не осталось ПВО, российская авиация доминирует на поле боя», – заявил он.

По мнению аналитика, подобное положение дел ведет к упадку морального духа в стране и исключает возможность для Киева добиться каких-либо успехов в противостоянии с Россией. Риттер уверен, что конфликт завершится на условиях Москвы, и считает это неминуемым.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации, и выясняла, что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим.