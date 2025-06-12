Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы за два года

Результаты работы фонда «Защитники Отечества» за два года подвела председатель организации Анна Цивилева.

Филиалы фонда действуют во всех регионах России и оказывают адресную поддержку ветеранам СВО и их близким. Приоритетными направлениями стали оформление социальной помощи, денежные выплаты и юридические консультации. Особое внимание уделяется реабилитации и интеграции ветеранов в мирную жизнь.

В фонде работает почти 4 тыс. социальных координаторов, из которых более 1 тыс. – сами ветераны СВО или их родные. За два года медицинскую помощь получили свыше 192 тыс. человек, при этом более 75 тыс. прошли углубленную диспансеризацию. Психологическая поддержка оказана более 83 тыс. ветеранов и членов семей погибших.

В рамках реабилитационных программ фонд передал более 1,2 тыс. технических средств, не входящих в федеральный перечень, а также обеспечил ветеранов с тяжелой инвалидностью более 170 автомобилями с ручным управлением. Планируется увеличить это число до 500 к концу 2025 года. Для комфортного проживания ветеранов с инвалидностью адаптировано более 1,2 тыс. квартир и домов.

Фонд активно содействует обучению и трудоустройству: на обучение и переобучение поступило свыше 7,5 тыс. заявок, а более 11 тыс. человек обратились за помощью в поиске работы. Около 70% таких обращений были успешно решены. Кроме того, фонд помогает ветеранам открыть собственное дело, и 40% из них планируют работать в сельском хозяйстве.

В патриотическое воспитание молодежи вовлечено свыше 7 тыс. ветеранов СВО, а спортивные инициативы фонда объединяют более 1,3 тыс. спортсменов с инвалидностью. Фонд расширяет задачи: планируется вовлечение в работу действующих военнослужащих с инвалидностью, внедрение информационной системы и активизация поддержки семей пропавших без вести.