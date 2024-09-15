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Определены победители конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!»
В Волгоградской области с 10 по 15 сентября проходил финал Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», запущенный по поручению Президента России в День защиты детей. На протяжении пяти насыщенных дней 400 лучших наставников из 70 регионов России состязались за звание лучшего наставника года. Конкурс организован программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН».
В финале были отобраны 100 победителей, чьи проекты и методики признаны наиболее эффективными и инновационными. Победители в каждой из четырех номинаций конкурса были определены по сумме баллов, полученных в ходе индивидуальных и командных испытаний, в числе которых проведение открытого урока или мастер-класса, круговые собеседования, военно-спортивное многоборье, военно-спортивная эстафета, турнир по фиджитал играм в дисциплинах «дрон-рейсинг» и «тактика», разработка и презентация социального проекта в сфере патриотического воспитания, деловая игра на решение педагогических задач, конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию.
«В этом году участниками конкурса «Быть, а не казаться» стали более 50 тыс. человек. Среди них участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, педагоги, советники по воспитанию в образовательных организациях, курсанты кадетских и казачьих классов. Это настоящие патриоты России, готовые делиться своим опытом и знаниями, быть деятельным примером для детей и молодежи. Именно они – важнейший кадровый резерв сферы патриотического воспитания на региональном и федеральном уровнях. Конкурс помог обобщить лучшие практики со всей страны, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО. Это важный шаг к формированию единого всероссийского сообщества наставников патриотического воспитания», – заявил руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров.
Церемония награждения победителей конкурса стала событием, которое собрало вместе участников, организаторов и гостей мероприятия. Она прошла на Мамаевом Кургане, одном из самых значимых и символичных мест воинской славы и доблести России.
Победители получили удостоверения о повышении квалификации от Центра «ВОИН», сертификаты программы «Больше, чем путешествие» на поездку по знаковым местам Российской Федерации, а также вошли в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «ВОИН».
Конкурс «Быть, а не казаться!» организован в этом году впервые по поручению президента России Владмира Путина программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), Движением Первых, Центром «ВОИН», Министерством просвещения России и Ассоциацией Добро.рф. Он направлен на создание сообщества наставников патриотического воспитания и формирование федерального кадрового резерва наставников патриотического воспитания.