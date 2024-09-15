Определены победители конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!»

Tекст: Ольга Иванова

В финале были отобраны 100 победителей, чьи проекты и методики признаны наиболее эффективными и инновационными. Победители в каждой из четырех номинаций конкурса были определены по сумме баллов, полученных в ходе индивидуальных и командных испытаний, в числе которых проведение открытого урока или мастер-класса, круговые собеседования, военно-спортивное многоборье, военно-спортивная эстафета, турнир по фиджитал играм в дисциплинах «дрон-рейсинг» и «тактика», разработка и презентация социального проекта в сфере патриотического воспитания, деловая игра на решение педагогических задач, конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию.

«В этом году участниками конкурса «Быть, а не казаться» стали более 50 тыс. человек. Среди них участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, педагоги, советники по воспитанию в образовательных организациях, курсанты кадетских и казачьих классов. Это настоящие патриоты России, готовые делиться своим опытом и знаниями, быть деятельным примером для детей и молодежи. Именно они – важнейший кадровый резерв сферы патриотического воспитания на региональном и федеральном уровнях. Конкурс помог обобщить лучшие практики со всей страны, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО. Это важный шаг к формированию единого всероссийского сообщества наставников патриотического воспитания», – заявил руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров.

Церемония награждения победителей конкурса стала событием, которое собрало вместе участников, организаторов и гостей мероприятия. Она прошла на Мамаевом Кургане, одном из самых значимых и символичных мест воинской славы и доблести России.

Победители получили удостоверения о повышении квалификации от Центра «ВОИН», сертификаты программы «Больше, чем путешествие» на поездку по знаковым местам Российской Федерации, а также вошли в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «ВОИН».

Конкурс «Быть, а не казаться!» организован в этом году впервые по поручению президента России Владмира Путина программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), Движением Первых, Центром «ВОИН», Министерством просвещения России и Ассоциацией Добро.рф. Он направлен на создание сообщества наставников патриотического воспитания и формирование федерального кадрового резерва наставников патриотического воспитания.