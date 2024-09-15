Очередь к Крымскому мосту превысила 500 машин

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале говорится, что в сторону Крыма со стороны Тамани очередь составила 110 машин, в обратном направлении, со стороны Керчи, находится 457 машин.

Кроме того, со стороны Керчи время ожидания составляет около двух часов.

Ранее очереди к Крымскому мосту выросли почти до 800 машин.