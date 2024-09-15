Очередь к Крымскому мосту превысила 500 машин

Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.5 комментариев
Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».
Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»
Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Министр поставил поручение на личный контроль.
Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери в боях за город Украинск.
Позывной «Гудвин» принадлежал бывшему начальнику подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрию Лысаковскому. В переписке, которая была выложена в соцсетях, он высказывал мнение, что его переводом в штурмовой отряд «отправили в один конец».
Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.
По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 дронов.
Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.
Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».
«Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.
Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения
«С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».
Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.
Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.
В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.
Когда именно был передан список, не сообщается.
Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.
«Сразу после завершения выборов (26 октября), когда зачинщики войны будут осуждены, а виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы и извинимся за то, что по заданию (извне) предательское «Национальное движение» окутало в 2008 году в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.
Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.
По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.
СМИ: Дудь смог продать только треть билетов на круиз с Шацем и Noize MC
Всего Дудь продал 12 билетов из 36 на свой круиз, в котором примут участие Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом), передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Также вместо яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку, Дудь пригласит гостей на небольшое судно.
Билеты стоили 3,4 млн рублей, позже цена была снижена. В программу круиза у берегов Барселоны входил гольф, посещение винодельни, ужины в ресторанах.
Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией
Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».
«Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.
В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.
Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.
«В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.
Руководителем детского «Движения Первых» назначен выпускник программы «Время Героев»
Президент подписал соответствующий указ о назначении Орлова, он размещен на официальном портале правовых актов.
Другим указом Путин освободил предыдущего председателя правления движения Григория Гурова от должности.
Артур Орлов на действительной военной службе с 2006 года. В 2010 году, после окончания Казанского высшего военного командного училища, стал командиром танкового взвода. В 2017 году стал командиром танкового батальона.
С 2023 года в Общевойсковой академии ВС России вел преподавательскую и научную деятельность.
Орлов принимал участие в боевых действиях в Сирии, а затем в спецоперации на Украине.
Является участником программы «Время героев» – кадровой программы по специальному обучению российских ветеранов и участников СВО.
В 2018 году Орлов был награжден Медалью Суворова, Орденом Мужества (2022 год). В 2022 году за героизм во время СВО получил звезду Героя Российской Федерации.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Reuters: Зеленский заявил о якобы достижении желаемого результата вторжения в Курскую область
Глава киевского режима утверждает, что операция в Курской области якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта, в частности, на донецком направлении и районе Харькова, передает Lenta.ru.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.
На Бородина записаны апартаменты 233,7 квадратных метра, они находятся на 3-м Кадашевском переулке рядом с Кремлем, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.
Отмечается, что это старинный трехэтажный особняк, его построил архитектор Адольф Эрихсон, в нем располагается трехэтажный комплекс в стиле лофт. Апартаменты оцениваются в 250 млн рублей.
Также на бизнесмена записан участок в подмосковном коттедже в селе Николо-Урюпино стоимостью в 23 млн рублей, 60 соток земли на волжском берегу в поселке бизнес-класса с собственным яхт-клубом и школой верховой езды.
Напомним, Бородина приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения и штрафу в 350 тыс. рублей по делу о хищении земель у Минобороны. Источник сообщал, что предприниматель якобы сможет выйти из тюрьмы по УДО в 2025 году.
Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.
Как пишет Bild, Зеленский также попросит разрешить Украине наносить удары дальнобойным западным оружием по российской территории, передают «Ведомости». Издание сообщает также, что он хочет представить документ действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отверг возможность ведения переговоров с властями Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?», – заявил Путин.
Источник РИА «Новости» подтвердил, что на изучении в России находится головная часть от ракеты системы HIMARS, которую специалисты начали разбирать, извлекать микросхемы. В распоряжении российских специалистов и оказались элементы системы управления носовыми стабилизаторами, микросхемы, электроника. Все это будет тщательно проанализировано.
РСЗО HIMARS разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, дальность стрельбы – до 80 км.