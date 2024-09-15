  • Новость часаКазахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
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    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    2 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    16 комментариев
    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня

    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины

    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle* (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    14 сентября 2024, 16:01 • Новости дня
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    Актер Майкл Дуглас выразил сожаление из-за невозможности атаковать Россию ракетами НАТО
    @ Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Голливудский актер Майкл Дуглас заявил: ему жаль, что Россию пока нельзя атаковать натовскими ракетами из-за страха перед ядерной угрозой.

    Дуглас в качестве «посла доброй воли ООН» встретился в Киеве с Владимиром и Еленой Зеленскими. Визит артиста был организован, по некоторым данным, экс-президентом сочинского «Кинотавра», продюсером Александром Роднянским (признан иноагентом), передает телеканал «360».

    Ранее в МИД России заявили, что ответят на поставки дальнобойного оружия ВСУ так, что мало не покажется.

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    14 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами
    Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители украинских властей вели переговоры с террористами, чтобы привлечь их для противостояния с российской армией, турецкое издание Aydinlik опубликовало фото с переговоров.

    Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.

    По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков в обмен на 75 дронов.

    Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.

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    14 сентября 2024, 15:49 • Видео
    Раскрыт план Трампа по Украине

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

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    14 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    В НАТО заявили об «оправданности» дальнобойных ударов по России

    Глава военного комитета НАТО Бауэр: Разрешение на дальнобойное оружие Украине оправдано с военной точки зрения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разрешение киевскому режиму на использование дальнобойного оружия по целям в глубине России «оправдано с военной точки зрения», заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

    «С военной точки зрения есть веские причины сделать это, для ослабления противника, его логистики, поставок на  топлива и боеприпасов. Это нужно останавливать по возможности» – цитирует Бауэра РИА «Новости».

    Вместе с тем страны, передающие вооружение Украине, также могут устанавливать ограничения по его использованию, поскольку чувствуют ответственность за применение оружия.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.

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    14 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    Reuters: Киев передал Лондону и Вашингтону список целей в России для дальнобойных ударов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим передал США и Британии перечень возможных целей в России для ударов дальнобойным западным оружием, сообщил неназванный европейский дипломат Reuters.

    В числе целей указаны военные командные и управляющие центры, склады с топливом и вооружением, сообщил источник Reuters, передает ТАСС.

    Когда именно был передан список, не сообщается.

    Между тем французский дипломатический источник заявил, что Париж сам примет решение о разрешении бить своим дальнобойным оружием по территории России. Британская сторона же в этом вопросе намерена заручиться одобрением американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия может ответить на разрешение бить дальнобойными ракетами.

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    14 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области

    Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области
    @ Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время украинского вторжения в Курскую область иностранные наемники, поддерживающие ВСУ, проявили низкую эффективность, оставаясь позади украинских бойцов и не находя укрытия от российских атак, сообщили в силовых структурах.

    Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

    Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

    Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.

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    14 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Посол России в Турции назвал главное препятствие для мирных переговоров

    Посол России в Турции Ерхов: Зеленский стал главным препятствием для переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская власть под предводительством Владимира Зеленского представляет собой главное препятствие в урегулировании, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

    Россия никогда не отказывалась от переговоров, вопрос по ним следует переадресовать киевскому режиму, заявил Ерхов в интервью, передает РИА «Новости».

    «Главным препятствием для достижения договоренностей является режим Зеленского. Россия с самого начала готова была сесть за стол переговоров и обсуждать достижение целей спецоперации политико-дипломатическим путем», – подчеркнул посол.

    В марте 2022 года в Стамбуле были парафированы документы, но Украина решила воевать «до последнего украинца», чтобы добиться поражения России, подчеркнул он.

    Российская сторона и сейчас готова взять за основу стамбульские договоренности, однако их нужно скорректировать с учетом новых реалий.

    «В июне этого года наш президент Владимир Владимирович Путин озвучил контуры возможных договоренностей между Россией, Украиной и Западом. То есть мяч не на нашей стороне», – заключил дипломат.

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    14 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Зеленский заявил о «достижении желаемого результата» вторжения в Курскую область

    Reuters: Зеленский заявил о якобы достижении желаемого результата вторжения в Курскую область

    Зеленский заявил о «достижении желаемого результата» вторжения в Курскую область
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область якобы «привело к некоему желаемому результату», сообщает Reuters.

    Глава киевского режима утверждает, что операция в Курской области якобы помогла замедлить продвижение ВС России на других участках фронта, в частности, на донецком направлении и районе Харькова, передает Lenta.ru.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

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    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

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    14 сентября 2024, 12:32 • Новости дня
    ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
    ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил спецопераций ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того они поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 ЗРК, 18133 танка и других бронемашин, 1454 боевые машины РСЗО, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    14 сентября 2024, 14:32 • Новости дня
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными
    Минобороны показало первые кадры с освобожденными российскими пленными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с освобожденными из украинского плена российскими военными, в ролике запечатлено, как бойцов перевозят на специальном автобусе.

    «Еще не могу даже признать это [освобождение] еще», – рассказал один из освобожденных в ролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих.

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    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

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    14 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР
    Российские войска освободили Желанное Первое в ДНР
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    В результате действий подразделений группировки «Южная» освобожден пункт Желанное Первое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в около Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

    ВСУ при этом потеряли до 715 военнослужащих, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны поблизости от Цукурино, Селидово, Михайловки, Гродовки и Новоэкономическое ДНР.

    Были отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Потери противника составили до 560 военнослужащих, две бронемашины «Казак», три пикапа, американскую 155-мм гаубица М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артустановка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

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    14 сентября 2024, 21:07 • Новости дня
    Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Германия отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, поскольку это усилит риск эскалации, заявил Шольц, передает ТАСС.

    Он добавил, что передача киевскому дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории является проблемой.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.

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    14 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении за все время боевых действий потеряла свыше 13 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 13 тыс. 100 человек, 110 танков, 44 БМП, 87 БТРов, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудия, 26 РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    За последние сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, включая два танка, БТР и 12 бронемашин, два артиллерийских орудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.

    Группировка «Север» в последние сутки продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

    Она также отразила пять контратак ВСУ в сторону Марьевки, Любимовки, Обуховки и Русской Конапельки, сорвала две попытки атак в сторону Обуховки и Борок.

    В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Отражены пять попыток противника прорваться через границу России в Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Там ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны у Борок, Гуево, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Ивашковского, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Махновки, Русского Поречного, Новоивановки, Плехово, Покровского, Успеновки и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Баничей, Водолаги, Журавки, Ободы, Катериновки, Радьковки, Сумов, Павловки, Свессы, Шостки, Ястребиного и Ямполья.

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    14 сентября 2024, 22:30 • Новости дня
    Освобожденные из плена российские военные прилетели в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Освобожденные из украинского плена 103 российских военнослужащих, захваченных ВСУ в Курской области, прилетели в Москву, сообщил телеканал «Звезда».

    Самолет Ил-76 доставил бойцов на аэродром в Чкаловском, военные будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны, следует из сообщения в Telegram-канале телеканала «Звезда».

    Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих, захваченных в Курской области.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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