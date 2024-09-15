На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Ростех поставил МЧС новую партию вездеходов для Арктики
Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал спасателям новую партию вездеходов ТМ-140. Машины будут работать в арктическом комплексном центре Архангельской области и Чукотском автономном округе, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, ТМ-140 может передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды. ТМ-140 можно укомплектовать спасательным оборудованием, электростанцией, мастерской для ремонтно-восстановительных работ и. Запас хода машины – более 500 километров, благодаря чему спасатели всегда могут добраться до труднодоступных районов, что особенно актуально для северных широт, в которых сложные погодные условия могут ограничить использование авиации.
Напомним, в мае 2023 года вездеход ТМ-140 успешно прошел приемочные испытания комиссии МЧС.