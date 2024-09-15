На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
В центральной части Израиля упала ракета «земля-земля»
Армия Израиля сообщила о падении в центральной части страны ракеты «земля-земля»
Ракета класса «земля-земля» упала в открытой местности в центральной части Израиля на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, данных о пострадавших нет, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В сообщении отмечается, что ракета упала после объявления воздушной тревоги, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Позже в ЦАХАЛ уточнили, что ракету выпустили из Йемена, а израильские военные пытались ее сбить. Результаты атаки сейчас оцениваются.
Ранее при ударе Израиля в Хан-Юнисе погибли более 40 человек.