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Бывший британский дипломат: Идея поддержать Киев за счет активов России была неудачной
Бывший британский дипломат Прауд: Идея поддержать Киев за счет замороженных активов России была неудачной
Конфликт на Украине затянется, а экономические проблемы страны усугубятся, если будет реализована идея G7 предоставлять Киеву кредиты за счет конфискованных доходов от замороженных российских активов. С таким заявлением выступил бывший британский дипломат Иэн Прауд в статье для американского портала Responsible Statecraft.
«Похищение Западом российских активов для потребностей Киева ведет лишь к продлению войны и еще большему падению численности населения и экономики на Украине. Предложение кредитовать Украину за счет России чревато повторением ошибок, которые проложили дорогу к конфликту», – приводит Responsible Statecraft мнение Прауда.
Прауд отмечает, что у России хватает ресурсов, рабочей силы и материальных средств, чтобы продолжать противостояние без внешней финансовой поддержки. У Киева, по его словам, этих ресурсов нет.
На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине.