Франции ЕС выделил 300 млн евро из российских активов на оружие для Украины

Евросоюз направит Франции средства из замороженных активов РФ на закупку оружия для Киева

Tекст: Денис Тельманов

«Еврокомиссия договорилась с генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года», – говорится в заявлении французского военного ведомства, которое передает РИА «Новости».



Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине.

Помимо этого США выделили новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. По данным Пентагона, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.