ПВО уничтожила над Брянской областью третий беспилотник

Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.12 комментариев
«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.3 комментария
«Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.
«И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.
В нескольких контролируемых боевиками ВСУ зонах были созданы подобия концентрационных лагерей, куда насильно сгоняли мирных жителей, не захотевших или не имевших возможность покинуть захваченную территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад.
О таких лагерях ВСУ сообщили многочисленные свидетели, также есть информация, собранная штабом Российского Красного Креста в Курске. В РККК обращались родственники пропавших.
Ранее источник сообщал, что ВСУ насильно депортируют мужское население приграничных районов Курской области на территорию Украины.
Украинские СМИ пишут, что «немало взрывов ночью слышали Киев и область». Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в Староконстантинове (Хмельницкая область), где находится аэродром вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой и Черниговской областях Украины.
В документах указывается, что в связи со службой в ВСУ у Вовк есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации», передает ТАСС.
Ей заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Суд принял решение о заочном аресте Вовк. Она объявлена в международный розыск.
В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Бяхово, Апанасовка, Викторовка, Вишневка, Внезапное, Краснооктябрьское, Гордеевка, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Там добавили, что за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков, шесть бронетранспортеров и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции РЭБ.
МО сообщает также, что за последние сутки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Снагость, а также сорвана попытка атаки в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.
В Минобороны добавили также, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 24 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 10 единиц инженерной техники.
Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуево, Борки, Зеленый Шлях, Дарьино, Косица, Малая Локня, Любимовка, Меловый, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка и Успеновка.
Как уточнили в МО, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й, 116-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Должик, Журавка, Бояро-Лежачи, Белополье, Глухов, Ободы, Кондратовка, Семеновка, Сумы, Свесса, Степановка, Павловка, Пустогород, Радянское и Ямполь».
Ранее российские десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области.
«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинского министерства.
МИД заявил, что сильно разочарован – Киев полагает, что Монголия должна была выполнить ордер МУС на арест Путина. Украина пригрозила, что ответит на позицию Улан-Батора.
Напомним, Путин совершил официальный визит в Монголию, где провел переговоры с руководством страны.
Следует отметить, что Монголия является участницей МУС, который в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль указывал, что это решение МУС является ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
Украина заявила, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию. МУС допустил принятие мер в отношении Монголии из-за визита Путина. США, в свою очередь, заверили, что «понимают, в каком положении находится Монголия», но призывают ее «выполнять международные обязательства».
Познер отказался работать на Западе из-за требований о Путине
«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране», – сказал Познер в интервью Forbes, передает РИА «Новости».
По его словам, ему выдвигали условие: высказаться о Владимире Путине и его политике «определенным образом». Журналист сообщил, что посчитал такой подход неприемлемым и отказался от предложений.
В интервью Познер рассказал, что хотел бы вернуться к работе в эфире, но это вряд ли возможно: «Я появился на советском экране как человек, которого могли запомнить, в 59 лет, понимаете? Уже люди готовятся уйти, а я в это время прихожу. Думаю, что, может быть, поэтому до сих пор во мне живет вот этот вот драйв, желание. Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение». Журналист также рассказал, что пишет книгу, но не сказал, о чем она будет.
Ранее Познер заявил, что его скончавшийся коллега Николай Сванидзе был принципиальным человеком.
Глава МИД Лавров показал иностранным послам ролик о зверствах ВСУ в Курской области
«Это расстрел военнопленных, запрещенный всеми мыслимыми конвенциями», – прокомментировал Сергей Лавров, показывает прямая трансляция круглого стола.
Другие представленные видеокадры демонстрируют такие преступления, как расстрелы, препятствование эвакуации гражданских лиц, удары по гражданским объектам.
Ранее Лавров заявил, что Украина наносит удары по энергетическим объектам гражданского назначения России, а «ядерный терроризм стал главной визитной карточкой» киевского режима.
Старшина первого взвода отряда «Шторм»: Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа
По его словам, морпехи «заходили в село на броне» очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться прямо сейчас, поэтому сопротивлялся, но недолго, передает ТАСС.
«Бой занял не более четырех часов», – сказал Азик.
Ранее в Минобороны сообщали, что группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны.
Россия не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки на территорию России принято давно, сказал Лавров, передает ТАСС.
«Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – добавил глава ведомства.
По его словам, западные военные специалисты в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами по сугубо гражданским целям.
Запад напрямую помогает в террористических акциях Киева, подчеркнул министр.
Ранее американский президент Джозеф Байден сообщал, что США работают над снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.
Сооснователь Pink Floyd Уотерс в интервью юной журналистке из Луганска выразил готовность выступить в России в будущем
Уотерс в интервью отметил, что никогда не был в Донецке и Луганске. В ответ на вопрос, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами, Уотерс заявил: «У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно». Уотерс сообщил, что «русские приглашали» его «дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», но организация тура – «огромное, огромное дело».
Также Уотерс хотел выступить на Украине в честь окончания конфликта. Он заявил, что власти в США «не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина». «Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», – приводит его слова РИА «Новости».
Уотерс сказал, что «американскую империю» интересует только обогащение «американских плутократов».
Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd выступить с концертом для участников специальной военной операции. В феврале 2023 года Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.
Суд лишил предполагаемого организатора террористического нападения на Брянскую область Капустина прав на квартиру в Москве
Капустин был зарегистрирован в квартире отца в Москве. Отец повторно женился, новая супруга после смерти мужчины выступила с иском. В документах сообщается, что Капустин заявления о принятии наследства не подавал, по месту регистрации никогда не жил, не платил за содержание и ремонт квартиры, не участвовал в организации или оплате похорон отца. Кроме того, он «постоянно проживает за пределами России». В результате суд вынес решение о прекращении права Капустина на пользование квартирой, передает РИА «Новости».
В ноябре Капустина, который является одним из руководителей террористической организации РДК, заочно осудили в Москве. ФНС ликвидировала его бизнес в столице. В результате нападения террористов на Брянскую область в 2023 году погибли два человека.
Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов
Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».
Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».
По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».
Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.
Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».
«Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.
Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».
«Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.
По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».
Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.
Times: Байден не разрешит бить оружием США вглубь России, но разрешит британским и французским
Речь идет о британских Storm Shadow и французских Scalp, если Лондон и Париж заинтересованы в таком сценарии, пишет The Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.
Вместе с тем источник в британских военных кругах заявил изданию, что Британии не нужно одобрение со стороны других западных стран для разрешения Украине бить вглубь российской территории.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией.
Генштаб Финляндии исключил использование территории страны для атак на Россию
«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», – заявили в Генштабе в ответ на сообщениях о сбитых над Мурманской областью беспилотниках, передает ТАСС.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в небе над регионом.