Кремль анонсировал выступление Путина на Петербургском форуме объединенных культур

Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма

Политконсультант Корякин: Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

Tекст: Олег Исайченко

«Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

«Новгородская область на момент назначения Никитина выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического туризма, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

«Драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет собеседник.

«Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил на встрече с президентом», – подчеркивает эксперт.

«То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.