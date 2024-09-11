Кравцов высказался за запрет сайтов с готовыми домашними заданиями

Военный эксперт: ВСУ слишком широко разинули пасть в Курской области

Военный аналитик Онуфриенко: ВС России на Курском направлении перешли к наступлению

Tекст: Анастасия Куликова

«По поступающим данным, российские войска на Курском направлении освободили ряд населенных пунктов, продолжается штурм еще нескольких сел. Фактически можно говорить о формировании котла в районе Снагости», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

На этом фоне он обратил внимание на плохую оборону ВСУ. Так, например, наши десантники прорвались в центр населенного пункта Снагость и не понесли никаких потерь в технике. «Прежде всего операция стала результатом грамотного планирования», – пояснил собеседник. Во-вторых, противник не успел существенно закрепиться на захваченных территориях, добавил он.

«ВСУ лишь вырыли окопы, в каких-то домах оборудовали огневые точки. Оплошали украинские военные и с планом по минированию участков. Проблема их командования в том, что они слишком широко разинули пасть. Теперь им приходится за это расплачиваться», – детализировал спикер.

По мнению Онуфриенко, ВС России в перспективе могут пойти на прорыв к Любимовке в Кореневском районе. Однако ожидать отступления украинской армии не стоит. «Крах ВСУ на Курском направлении обернется личной катастрофой для Александра Сырского. Поэтому он, вероятно, перебросит туда любые резервы, даже если для этого придется оголить другие участки фронта», – прогнозирует эксперт.

Как считает аналитик, это может создать некоторые трудности и немного замедлить продвижение российских войск. «Тем не менее можно говорить о том, что мы постепенно перешли от создания устойчивой линии фронта в Курской области к наступлению и освобождению захваченных ВСУ территорий», – акцентировал он.

«При этом важно понимать, что в отличие от противника, мы не перебрасываем дополнительные силы. На других направлениях у нас также продолжается достаточно успешное продвижение с большими перспективами», – заключил Онуфриенко.

Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Кадры штурма населенного пункта опубликованы в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Авторы канала уточняют, что десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

Кроме того, по словам генерал-майора Апти Алаудинова, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, на Кореневском направлении российские войска уже освободили несколько населенных пунктов. Он добавил, что бойцы 155-й бригады морской пехоты, задействованные на этом участке, воюют очень мужественно и достойно, «никогда не отступают и идут вперед».

Напомним, днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что военное командование разработало план по выдворению украинских боевиков из области, но публично его не озвучат. Он также указывал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.