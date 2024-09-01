Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
МО: Киев за август потерял более 68 тысяч военных в зоне СВО
ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.
Как говорится в сообщении ТАСС, с 1 по 9 августа потери Киева составляли до 18730 военных, с 10 по 16 августа – до 14560, с 17 по 23 августа – до 16155, с 24 по 31 августа – до 18935.
Соответственно, общие потери Киева за август составили до 68380 военнослужащих.
Напомним, за июль ВСУ потеряли более 60 тыс. человек