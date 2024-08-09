С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.4 комментария
В Госдуме призвали проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить дизайнера Лебедева после интервью Дудю
Генеральную прокуратуру попросили провести проверку на предмет нарушения российского законодательства после интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом в России).
Соответствующий запрос в Генпрокуратуру направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, передает РИА «Новости».
В обращении депутаты указали, что интервью «переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций», в частности в нем прозвучали негативные высказывания в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от терактов «Голос Беслана» и Ассоциации террористических актов «Матери Беслана».
Подобные заявления звучат «особенно цинично и недопустимо» на фоне нападений ВСУ на Курскую и Белгородскую области, а также теракта в «Крокусе».
Ранее Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом