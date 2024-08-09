  • Новость часаСу-34 разбомбили на удалении личный состав и технику ВСУ в Курской области
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 14:24 • Новости дня

    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

    В НИИ им. Склифосовского рассказали о стабильно тяжелом состоянии Поддубного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в Курской области в результате атаки украинского дрона, по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

    Журналист находится в тяжелом, но стабильном состоянии, что внушает оптимизм, сообщил Петриков, передает РИА «Новости».

    Поддубный продолжает получать все необходимое лечение, добавил он.

    Ранее спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки.

    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

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    8 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону специальной военной операции.

    Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».

    Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

    В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.

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    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Коментарии (0)
    8 августа 2024, 16:46 • Новости дня
    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

    Директор НИИ им. Склифосовского Петриков: Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии

    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, находится в тяжелом, но условно стабильном состоянии, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

    Окончательный диагноз пока не собран, но преобладает ожоговая травма, сообщил Петриков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. Мозг Поддубного не поврежден, военкор находится в сознании и дышит самостоятельно, добавил он.

    «Повреждений головного мозга нет, он находится в сознании, все прилично по движению, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно. Ожоговая травма – это такая динамичная история», – приводит РИА «Новости» слова Петрикова.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему России важно добиться осуждения атак на представителей СМИ со стороны ООН и как их можно предотвратить.

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    8 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.

    «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».

    «Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

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    8 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Путин подписал закон, обязывающий рестораны выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все предприятия общественного питания в стране выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета.

    Закон также дает клиентам возможность отказаться от получения электронных чеков на номер телефона или электронную почту, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Новые нормы вступают в силу с 1 марта следующего года.

    От потребителей поступало множество жалоб на отказ в предоставлении бумажного чека в заведениях общепита, ожидается, что закон решит эту проблему.

    Как отметили в Минфине, нововведения также позволят сократить расходы бизнеса, поскольку вместо двух документов (счета и чека) достаточно будет выдать покупателю только один – бумажный чек.

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    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. Кроме того, атака на Липецк призвана создать ощущение масштабности угрозы со стороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет в информационном поле создать эффект масштабности угрозы со стороны Украины», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУ МЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, семь – над Курской, пять – над Брянской, четыре – над Воронежской, один – над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

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    8 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Суд в США обвинил россиянина в кибермошенничестве
    Суд в США обвинил россиянина в кибермошенничестве
    @ Pogiba Aleksandra/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный суд Флориды выдвинул обвинения в кибермошенничестве гражданину России Павлу Клублицкому и гражданину Казахстана Александру Ходыреву, следует из электронной базы суда.

    Клублицкому и Ходыреву вменяется «сговор с целью торговли несанкционированными устройствами доступа и владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа», говорится в документах суда, передает ТАСС.

    Следствие утверждает, что они причастны к деятельности платформы WWH в даркнете, где якобы можно приобрести украденные номера банковских счетов, поддельные документы и нанять хакеров. Отмечается также, что обвиняемые, несмотря на отсутствие официального трудоустройства, вели роскошный образ жизни.

    В прошлом году США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов.

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    8 августа 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин по видеосвязи провел встречу с врио главы Курской области Смирновым
    Путин по видеосвязи провел встречу с врио главы Курской области Смирновым
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг в формате видео-конференц-связи проводит встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

    «Ситуация в целом, конечно, мне известна, тем не менее хотелось бы Вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных органов власти», – обратился к Смирнову глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Утром 6 августа ВСУ попытались войти на территорию Курской области, но были остановлены российскими пограничниками и военнослужащими. ВСУ во время наступления потеряли 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, а также 315 человек, из них не менее 100 убитыми. Минздрав сообщал о 31 пострадавшем в результате украинских атак на Курскую область.

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    8 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    МИД: Россия потребует реакции международных организаций на атаки на журналистов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена добиваться реакции международных организаций на многочисленные атаки на российских журналистов, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    В эфире канала «Россия-1» Мирошник выразил недовольство бездействием международных организаций, в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру, передает ТАСС.

    Он указал, что с начала года больше десяти российских репортеров пострадали в зоне боевых действий, однако «Рибейру не сказала ни слова». В качестве примера дипломат привел гибель оператора НТВ Валерия Кожина и корреспондента News.ru Никиты Цицаги.

    «Вот она оценка, вот он результат, вот действия той стороны: когда они следят, они исключительно «одноглазые», они смотрят только в одну сторону, они совершенно не видят, что происходит с этой стороны, никоим образом не собираются это оценивать», – сказал Мирошник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему России важно добиться осуждения подобных атак со стороны ООН и как их можно предотвратить.

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    8 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность ситуацией в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение украинских войск на Курскую область вызывает беспокойство, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    «Развитие событий вызывает настоящую обеспокоенность», – сказал он в ходе брифинга, передает ТАСС. Хак добавил, что ООН призывает стороны «действовать ответственно» и обеспечить защиту мирного населения.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

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    8 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    В Курской области начали борьбу с необоснованным повышением цен

    Смирнов пообещал бороться с необоснованным повышением цен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил своим заместителям и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы проверить случаи необоснованного повышения цен в регионе.

    Подобные случаи зафиксированы в торговых точках, гостиницах и пунктах общественного питания, сообщил Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Врио главы Курской области подчеркнул, что «наживаться на пострадавших людях недопустимо», и пообещал бороться с подобными случаями.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения о выделении 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области.

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    8 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Собянин рассказал о состоянии эвакуированных из Курской области пострадавших

    Собянин: Эвакуированные из Курской области пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Состояние пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область, эвакуированных в Москву, оценивается как тяжелое, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин уточнил, что в медучреждения Москвы поступило пятеро пострадавших при обстрелах Курской области. «Двое детей эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, [еще] двое пострадавших – в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, один человек – в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии», – написал он в Telegram-канале.

    К лечению пострадавших привлечены ведущие столичные специалисты, применяются лучшие технологии, добавил мэр Москвы.

    Кроме того, в Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки пострадавших в московские больницы в случае необходимости, сообщил Собянин.

    Ранее сообщалось, что число детей, которые пострадали в результате массированной атаки ВСУ на приграничные районы Курской области, увеличилось до девяти.

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    8 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин запретил треш-стримы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на распространение информации о противоправных и насильственных действиях, к которой относятся и так называемые треш-стримы.

    Распространение такой информации будет наказываться штрафом, передает ТАСС. Для граждан размер штрафа составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

    Вместе со штрафами будет применяться конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

    В мае в Москве арестовали треш-блогера Marcus за пранки над пенсионерками.

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    8 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    МЖД назначила дополнительный поезд из Курска в Москву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В связи с высоким спросом на пассажирские перевозки назначен дополнительный поезд из Курска в Москву, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

    Дополнительный поезд № 205/206 будет отправляться с вокзала Курска в 03.09 и прибывать в Москву в 15.40, передает Telegram-канал перевозчика.

    «Также временно увеличено количество вагонов в составе электропоезда № 716 «Ласточка» на маршруте Курск – Москва до 10 вагонов», – отмечается в сообщении.

    Ранее президент Владимир Путин призвал напрямую работать с пострадавшими жителями Курской области.

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    8 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин разрешил признавать нежелательными организации с иностранным госучастием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать нежелательными в России организации, учредителями которых являются иностранные госорганы.

    На такие организации будут распространяться все ограничения, действующие для нежелательных неправительственных организаций, передает ТАСС.

    При этом нововведения не будут касаться международных неправительственных организаций, в которые входит Россия, и организаций, являющихся частью структуры органов госвласти иностранного государства.

    Нежелательной может быть признана организация, чья деятельность угрожает основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности страны, а также если она способствует либо создает помехи выдвижению и избранию кандидатов на выборах, проведению референдума и достижению определенного результата на выборах или референдуме.

    В феврале в Госдуме предложили признавать нежелательными иностранные организации с госучастием.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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