В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых районов

Tекст: Кристина Цыцура

«Психологи также работают на местах. В регион прибыли медики из Москвы и Петербурга, а федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и помощь», – отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Смирнов добавил, что за сутки из зоны обстрелов и боевых действий выехало несколько тысяч человек. Региональный штаб работал всю ночь.

Он также сообщил, что 302 человека, среди которых 121 ребенок, были размещены в пунктах временного размещения в Курской области. Всего в ПВР региона предусмотрено более 2,5 тыс. мест.

Смирнов выразил благодарность всем, кто принимал участие «в этой спасательной операции», особенно членам добровольной народной дружины Курского центра «Патриот».

Ранее СК завел несколько уголовных дел по факту нападения ВСУ на Курскую область.





