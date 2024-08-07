Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
СК завел несколько уголовных дел по факту нападения ВСУ на Курскую область
СК завел несколько уголовных дел по факту нападения на Курскую область со стороны Украины
Следственный комитет завел несколько уголовных дел по ряду статей по факту нападения вооруженных формирований Украины, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело заведено по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др., говорится в Telegram-канале СК.
В результате атаки ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан, в том числе дети, а также военнослужащие.
Следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина принимают меры для установления лиц из числа ВФУ, которые отдавали и исполняли приказы об атаке на объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что президент России Владимир Путин пообещал региону поддержку.