СК завел несколько уголовных дел по факту нападения ВСУ на Курскую область

СК завел несколько уголовных дел по факту нападения на Курскую область со стороны Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Дело заведено по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др., говорится в Telegram-канале СК.

В результате атаки ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан, в том числе дети, а также военнослужащие.

Следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина принимают меры для установления лиц из числа ВФУ, которые отдавали и исполняли приказы об атаке на объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что президент России Владимир Путин пообещал региону поддержку.