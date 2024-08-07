Путин пообещал поддержку Курской области

Врио главы Курской области: Путин пообещал поддержку региону по всем направлениям

Tекст: Елизавета Шишкова

Он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что доложил главе государства об обстановке в регионе, Путин держит ситуацию на личном контроле.

Смирнов добавил, что сейчас в Курской области обстановка контролируемая.

За ночь в регионе развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, там находятся 302 человека, в том числе более 120 детей.

В Курскую область выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, региону направлены дополнительные средства и другая помощь.

Также оперативный штаб принял решение отменить в Курской области проведение всех массовых мероприятий.

В Минобороны ранее заявили, что ВС России не дали противнику проникнуть вглубь страны и продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области.