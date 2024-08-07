Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Путин пообещал поддержку Курской области
Врио главы Курской области: Путин пообещал поддержку региону по всем направлениям
Президент Владимир Путин пообещал поддержку Курской области по всем направлениям, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
Он рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что доложил главе государства об обстановке в регионе, Путин держит ситуацию на личном контроле.
Смирнов добавил, что сейчас в Курской области обстановка контролируемая.
За ночь в регионе развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения, там находятся 302 человека, в том числе более 120 детей.
В Курскую область выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, региону направлены дополнительные средства и другая помощь.
Также оперативный штаб принял решение отменить в Курской области проведение всех массовых мероприятий.
В Минобороны ранее заявили, что ВС России не дали противнику проникнуть вглубь страны и продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области.