Наталия Гусева стала первой вошедшей в ТОП-100 мирового рейтинга гольфистов россиянкой

Tекст: Ольга Иванова

По итогам четырех игровых дней на турнире Portland Classic и с результатом минус 20 Гусева разделила второе место с Нарин Ан (Южная Корея) и Энджел Инь (США), говорится на сайте Федерации гольфа Московской области.

«Выступление Наталии на мировой арене стимулирует к занятию спортом большее количество детей. Уверен, что совсем скоро за Наталией к вершинам гольфа пойдут и другие спортсмены. Наша федерация приложит для этого все усилия», – сказал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Гусева достигла результатов менее, чем за год, она получила статус игрока LPGA Tour лишь в декабре 2023. Этот статус дает возможность участвовать в престижных мировых гольф-турнирах.

В начале 2024 года Гусева находилась на 495-й позиции в женском мировом рейтинге гольфа – за восемь месяцев она поднялась на 399 позиций.



«Я знаю, что могу быть номером один в мире. Я буду работать для достижения этой цели и делать все, чтобы так и произошло. Это не за горами, и я знаю, что мой час настанет», – отметила Гусева.