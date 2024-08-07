Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
МИД назвал терактом атаку ВСУ в Курской области
Украинская атака в Курской области является очередным терактом против мирного населения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она подчеркнула, что речь идет о теракте, очевидно направленном против мирного гражданского населения.
Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также области погиб водитель микроавтобуса. По последним данным, число пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28 человек.
Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.