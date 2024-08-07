Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Количество пострадавших в Курской области из-за атак ВСУ увеличилось до 28 человек
Количество пострадавших из-за массированных атак ВСУ увеличилось до 28, сообщил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.
Он пояснил, что в основном пострадавшие в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Им оказана необходимая диагностическая и лечебная помощь, проведены консультации специалистов, операции, передает ТАСС.
Кроме того, среди пострадавших есть сотрудники скорой медицинской помощи, в момент получения повреждений они оказывали помощь раненым.
Напомним, в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. Кроме того, ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа.