Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».

Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».

В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.

Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.

Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.

На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».

Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.